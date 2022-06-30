Про вдале виконання чергового етапу операції відзвітували в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що росіяни забрали зі Зміїного поспіхом залишки гарнізон.

До теми Операція на Зміїному триває: ЗСУ знищили ще один комплекс "Панцир-С1"

Залишки російських військ евакуювали 2 катерами

Евакуювались окупанти двома швидкісними катерами. Ймовірно, що ворогів на острові не залишилось.

Зараз на Зміїному – багато диму після пожеж. Вогонь досі палає та лунають вибухи. Про остаточні результати операції обіцяють дозвітувати згодом.

Росіян там більше нема, – Єрмак

Підтвердив успішну операцію українських захисників і голова Офісу Президента. Андрій Єрмак лаконічно написав, що окупанти "дали деру" з острова.

На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде Україна,

– наголосив голова ОП.

Як пояснили відведення військ зі Зміїного у Росії

У російському міноборони підтвердили виведення контингенту зі Зміїного, пишуть ЗМІ держави-агресорки. Про те, звісно, що їх витурили ЗСУ, – ні слова. У Москві це називають "жестом доброї волі" і "завершенням виконання завдань". Виходить, що завданням гарнізону – було знищити якомога більше озброєння, техніки та особового складу.

Ще одне пояснення, яке швидко вигадали окупанти, це, мовляв, що тепер ООН може організовувати вивезення зерна з українських портів.

Напередодні ЗСУ відзвітували про знищення ЗРК на Зміїному

Зазначимо, що напередодні в ОК "Південь" розповіли про знищення російського ЗРК "Панцир-С1" на Зміїному. Про нові успішні удари натякнули і в Одеській ОВА. За словами Сергія Братчука, на острові спека не через погоду, а через гарну роботу ЗСУ. Жодних деталей про це не розповідали, адже операція триває.

Про удари по острову стало відомо ще всередині червня

Про те, що Україна завдає влучні удари по острову стало відомо ще в 20-х числах червня. Мовилось саме про масовані удари ЗСУ із застосуванням різних засобів. Була інформація про пошкодження радіолокаційної станції, особового складу, техніки.

Протягом цього часу на вибухи невідомого походження скаржились жителі Одеської області. В оперативному командуванні "Південь" заспокоювали: якщо не звучать сирени та немає офіційних повідомлень від влади, то це означає, що працюють українські військові.

Джерела у розвідці повідомляли 24 каналу, що удари здійснювали американськими HIMARS.

Зверніть увагу! Близько тижня тому у Генштабі наголошували, що зроблять все можливе, аби повернути всі окуповані Росією територією. Передусім мовилось про встановлення контролю саме над Зміїним.

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