Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що удар був не один.

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Було кілька потужних ударів

Наталія Гуменюк зазначила, що українські війська завдали кілька потужних ударів по острові Зміїний, де окупанти розмістили свою техніку. Однак керівниця координаційного центру наголосила, що відбувається військова операція, яка потребує режиму тиші.

Для того, щоб підтримати наших скажу – удар таки був і був не один, але все це в рамках військової операції, яка потребує режиму тиші,

– наголосила Гуменюк.

Крім того, Гуменюк зазначила, що Збройні Сили завдали масованого удару по острову із застосуванням різної сили.

Наталія Гуменюк зазначила, що унаслідок удару серйозних уражень зазнали як особовий склад окупантів, так і ворожа техніка. Наприклад, ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" знищений повністю або щонайменше пошкоджений. Також суттєвих ушкоджень зазнала радіолокаційна станція росіян. Інші дані щодо втрат росіян уточнюють, а операція триває.

Однак керівниця Об'єднаного координаційного штабу відзначила, що мешканців Одещини, які на власні вуха чули вибухи під час удару по острові, непокоїли звуки. Тому Наталія Гуменюк наголосила, якщо чути вибухи і жодних повідомлень про загрозу немає – це означає, що наші захисники та захисниці виконують свою роботу.

Удари по Зміїному: головне

ЗСУ 20 червня потужно вгатили по Зміїному. Українським захисникам вдалося ліквідувати багато окупантів. Водночас точна кількість знищених ворогів наразі невідома. Джерела у розвідці оцінюють втрати загарбників як великі. Ймовірно, ЗСУ вдарили по окупантах артилерійськими системами HIMARS.

А вже наступного дня, 21 червня, ЗСУ знову вдарили по Зміїному кількома ракетами. Втрати росіян після атаки ще підраховують, однак відомо про те. що вдалося влучити в "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку,

Варто переглянути – що Збройні Сили кажуть про удар по Зміїному: дивіться відео