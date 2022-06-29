Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, спонсорами спеки для окупантів є саме Збройні Сили України.

Нагадаємо ЗСУ знову вдарили по Зміїному: вражений ворожий ЗРК "Панцир-С1"

Подробиць поки що не повідомляють

Сергій Братчук дав зрозуміти, що сьогодні окупантам на Зміїному спекотно точно не через +35 на стовпчику термометра, які обіцяють синоптики.

Речник Одеської ОВА подробиць нової атаки по острову Зміїний не розповів. Причиною того є те, що наші військові ще працюють.

Подробиці – згодом. Не заважаємо працювати військовим метеорологам,

– наголосив Братчук.

Удари по Зміїному: головне

20 червня українські воїни завдали удару по Зміїному, через що окупанти зазнали серйозних втрат. за даними розвідки, через удар загинули багато загарбників. Ймовірно, удар завдали за допомогою американських ракетних установок HIMARS.

Наступного дня по окупантах на острові знову "прилетіло". Цього разу ракетами. Завдяки удару вдалося влучити в "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня – заявила, що ЗСУ завдали одразу декілька потужних ударів по острову Зміїному. Водночас військова операція триває й потребує тиші.

27 червня ЗСУ знову вдарили по Зміїному. Наші воїни завдали 10 точних влучань по позиціях окупантів та вразили ворожий ЗРК "Панцир-С1".

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