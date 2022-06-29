Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, спонсорами жары для оккупантов именно Вооруженные Силы Украины.
Напомним , ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь-С1"
Подробностей пока не сообщают
Сергей Братчук дал понять, что сегодня оккупантам на Змеином жарко точно не из-за +35 на столбике термометра, обещающих синоптики.
Представитель Одесской ОВА подробностей новой атаки по острову Змеиный не рассказал. Причиной тому является то, что наши военные еще работают.
Подробности – впоследствии. Не мешаем работать военным метеорологам,
– подчеркнул Братчук.
Удары по Змеиному: главное
20 июня украинские воины нанесли удар по Змеиному , из-за чего кафиры понесли серьезные потери. по данным разведки, из-за удара погибли многие захватчики. Вероятно, удар был нанесен с помощью американских ракетных установок HIMARS.
На следующий день по оккупантам на острове снова "прилетело". В этот раз ракетами. Благодаря удару удалось попасть в "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга – заявила, что ВСУ нанесли сразу несколько мощных ударов по острову Змеиному . В то же время военная операция продолжается и нуждается в тишине.
27 июня ВСУ снова ударили по Змеиному. Наши воины нанесли 10 точных попаданий по позициям кафиров и поразили вражеский ЗРК "Панцирь-С1".