Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, спонсорами жары для оккупантов именно Вооруженные Силы Украины.

Напомним , ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь-С1"

Подробностей пока не сообщают

Сергей Братчук дал понять, что сегодня оккупантам на Змеином жарко точно не из-за +35 на столбике термометра, обещающих синоптики.

Представитель Одесской ОВА подробностей новой атаки по острову Змеиный не рассказал. Причиной тому является то, что наши военные еще работают.

Подробности – впоследствии. Не мешаем работать военным метеорологам,

– подчеркнул Братчук.

Удары по Змеиному: главное

20 июня украинские воины нанесли удар по Змеиному , из-за чего кафиры понесли серьезные потери. по данным разведки, из-за удара погибли многие захватчики. Вероятно, удар был нанесен с помощью американских ракетных установок HIMARS.

На следующий день по оккупантам на острове снова "прилетело". В этот раз ракетами. Благодаря удару удалось попасть в "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга – заявила, что ВСУ нанесли сразу несколько мощных ударов по острову Змеиному . В то же время военная операция продолжается и нуждается в тишине.

27 июня ВСУ снова ударили по Змеиному. Наши воины нанесли 10 точных попаданий по позициям кафиров и поразили вражеский ЗРК "Панцирь-С1".

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