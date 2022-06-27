В очередной раз поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь1". Об этом на брифинге рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.

Кстати В Генштабе доложили об успехах ВСУ на Змеином

Этой ночью ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Мы дознаем ситуацию,

– рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что в Черном море – шторм, так что природа стоит на нашей стороне. Однако враг оставил на карауле несколько катеров, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании "Юг" обнародовал видео удар по оккупантам. На нем видно, как разнородные силы обороны продолжают операцию на Змеином.

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Этот остров в Черном море уже более двух месяцев находится под временной российской оккупацией. Захватчики атаковали его в первые дни полномасштабной войны. Часть военных, защищавших остров, попала в плен. Сообщалось, что некоторых ранее уволили во время обмена, но 75 защитников до сих пор находятся в руках захватчиков.

Кстати, кафиры установили на Змеином новые комплексы противовоздушной обороны. Спутники зафиксировали там новые вражеские системы 9 июня.

Гуменюк рассказывала об успешной операции ВСУ 23 июня. Тогда врагу нанесли серьезные потери в живой силе и технике. Также обезвредили еще один "Панцирь С1".

Перед этим представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что войска агрессора не имеют возможности пополнять свои запасы на Змеином. Для этого наши защитники проводили соответствующие мероприятия.

20 июня в разведке 24 канала сообщили , что украинские военные нанесли удар по острову. Вероятно, врага атаковали американскими артиллерийскими системами HIMARS.

В оперативном командовании "Юг" официально подтвердили удар , однако отметили, что использовали разные силы и средства.

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