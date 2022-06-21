По временному русскому гарнизону на Змеином был нанесен удар

Об этом в эфире канала "Рада" заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 канал. Он отметил, что уже подтвержден удар ВСУ по Змеиному.

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По его словам, по временному российскому гарнизону на острове Змеиный был нанесен удар, в результате чего враг понес потери.

Братчук добавил, что необходимо информационное сопровождение этой военной операции со стороны ВСУ и призвал не навредить украинским силам.

Относительно того, пытается ли Россия снова доставить запасы на Змеиный, спикер Одесской ОВА сказал, что россияне, возможно, намерены. Однако, как отметил Братчук, у кафиров нет такой возможности, потому что украинские силы обороны проводят соответствующие мероприятия.

В Черном море 5 кораблей, несущих ракетную угрозу

Также Сергей Братчук рассказал, что группировка Черноморского флота России располагается в северо-западной части акватории Черного моря.

По его словам, флот России состоит из 5 кораблей ракетоносцев, подлодки и четырех больших десантных кораблей, которые маневрируют и не отходят далеко от позиций.

Кроме того, Братчук отметил, что риск десантной операции врага постоянно. Однако в Украине не фиксируют возможность врага подготовки к проведению такой операции.

ВСУ ударили по острову Змеиный: что известно

В понедельник, 20 июня, в разведке 24 канала сообщили , что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по острову Змеиный. Сообщалось, что украинские силы, вероятно, атаковали противника американскими артиллерийскими системами HIMARS.

21 июня в оперативном командовании "Юг" официально подтвердили удар по Змеиному . В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и способы. Кроме того, сообщалось, что враг понес значительные потери.

После этого источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что ВСУ во второй раз успешно ударили несколькими ракетами по россиянам на острове Змеиный. В результате ракетных ударов горела и взрывалась российская техника.

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