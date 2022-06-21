По тимчасовому російському гарнізону на Зміїному було завдано удару

Про це в ефірі каналу "Рада" заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що вже підтверджено удар ЗСУ по Зміїному.

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За його словами, по тимчасовому російському гарнізону на острові Зміїний було завдано удару, внаслідок чого ворог зазнав втрат.

Братчук додав, що потрібне інформаційне супроводження цієї військовій операції з боку ЗСУ та водночас закликав не нашкодити українським силам.

Щодо того, чи Росія намагається знову доставити запаси на Зміїний, речник Одеської ОВА сказав, що росіяни, можливо, мають такий намір. Проте, як наголосив Братчук, в окупантів немає такої можливості, тому що українські сили оборони проводять відповідні заходи.

У Чорному морі 5 кораблів, які несуть ракетну загрозу

Також Сергій Братчук розповів, що угруповання Чорноморського флоту Росії розташовується у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

За його словами, флот Росії складається з 5 кораблів ракетоносців, підводного човна та чотирьох великих десантних кораблів, які маневрують і не відходять далеко від позицій.

Окрім того, Братчук зазначив, що ризик десантної операції ворога є постійно. Однак в Україні не фіксують можливості ворога підготовки до проведення такої операції.

ЗСУ вдарили по острову Зміїний: що відомо

У понеділок, 20 червня, у розвідці 24 каналу повідомили, що Збройні Сили України завдали удару по острову Зміїний. Повідомлялося, що українські сили, ймовірно, атакували ворога американськими артилерійськими системами HIMARS.

21 червня в оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили удар по Зміїному. В ОК "Південь" наголосили, що для удару були використані різні сили та способи. Окрім того, повідомлялося, що ворог зазнав значних втрат.

Після цього джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що ЗСУ вдруге успішно вдарили декількома ракетами по росіянах на острові Зміїний. Унаслідок ракетних ударів горіла та вибухала російська техніка.

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