Російська техніка горіла та вибухала

Джерела 24 каналу у спецслужбах інформують, що українські військові вдарили декількома ракетами. Повідомляється, що ЗСУ влучили у ворожі об'єкти.

До теми Боротьба за острів Зміїний переходить у нову фазу

Внаслідок ракетних ударів по ворогу на тимчасово окупованому острові Зміїний горіла та вибухала російська техніка.

Битва за Зміїний: що відомо

Росія від початку війни намагалася захопити острів Зміїний, який має стратегічне значення у Чорному морі. Українським захисникам погрожував крейсер "Москва", але вже у квітні він пішов на дно моря. Зазначимо, що наших воїнів взяли у полон, з яких 75 – досі не на волі.

Навесні російська армія почала перекидати техніку на Зміїний та посилювати протиповітряну оборону. Повідомлялося, що на острові окупанти зосередили "Гради", "Тори" та "Панцир".

У червні в Одеській ОВА констатували, що локальні бої за острів переростають у битви. Після цього у Військово-морських силах ЗС України повідомили, що влучили у російський буксир "Василій Бех".

У російське судно вдалося поцілити саме тоді, коли воно везло екіпаж військових й озброєння до острова Зміїний.

До речі Боротьба за острів Зміїний переходить у нову фазу

20 червня у розвідці журналістам 24 каналу повідомили, що Збройні Сили України завдали влучного удару по острову Зміїний. Внаслідок злагоджених дій наших захисників загинула значна кількість окупантів.

Ймовірно, українські військові атакували ворога американськими артилерійськими системами HIMARS.

21 червня в оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по Зміїному. Там заявили, що для удару використали різні сили та способи, а ворог зазнав значних втрат.

В Офісі Президента вже заявили, що в Чорному морі повністю змінилися правила гри. Відповідну заяву зробив радник глави ОП Олексій Арестович. За його словами, чорноморський флот Росії опинився у дуже неприємній ситуації.

Варте уваги – ЗСУ вдарили по "вишках Бойка" у Чорному морі: дивіться відео