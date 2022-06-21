Хитрий план розкрито

Якщо я правильно розумію, то логічною могла б бути така операція росіян: на острів перекидають декілька тренованих ДРГ, яких потім за допомогою гелікоптерів дуже швидко перекидають кудись під Білгород-Дністровський, Приморський чи Білолісся.

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Паралельно ракетами вибивають міст через Дністровський лиман. Далі починається двіж, а ДРГ якщо не закріплюються, то можуть виходити в бік Придністров'я (от не вірю я в силу молдавських силовиків в цьому плані).

Все як на долоні

Умовно кажучи, якщо поставити HIMARS-и у Вилкове, то весь Зміїний накривається з одного залпу.

Скажу більше, якщо поставити дивізіон ПКР Нептун-Harpoon-NSM у Вилкове, то вся північно-західна частина Чорного моря залишається без російських кораблів.

За деяких модифікацій ракет можна добивати ледь не до Донузлава. А біля нього баражують декілька прикордонних катерів росіян + ховаються для швидкого підскоку до Одеси декілька російських кораблів.

Чому "Вишки Бойка"?

Для повного очищення заважають "вишки Бойка", на яких окрім видобутку газу весь час перебували російські десантники (InformNapalm писав про це ще у 2015-му році). Формально вони охороняли вишки, але по факту – контролювали для Росії частину моря.

Окупанти самі себе викрили у соцмережах / Скриншот InformNapalm

Скажу більше – на газодобувну вишку може сісти військовий гелікоптер, що дуже швидко може "підкинути" ДРГ кудись під Очаків. Або швидкий катер може швидко під'їхати до будь-якого судна під Одесою. Такі собі плавучі військові бази.

Можливо, саме тому росіяни так жваво відреагували обстрілом Одеси та околиць.

Про Зміїний не забули

Паралельно, судячи з фотографій, наші "пройшлись" по Зміїному, і там палає їх підготовлена база.

Якщо росіяни програють цю частину Чорного моря, і в України з'являються ракетні катери (рано чи пізно це буде), то російський флот може спокійно пересуватись тільки біля Керчі та Новоросійська.

А далі постає питання, як росіяни можуть утримувати Севастополь чи Керч.