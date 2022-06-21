Хитрый план раскрыт

Если я правильно понимаю, то логичной могла бы быть такая операция россиян: на остров перебрасывают несколько тренированных ДРГ, которых потом с помощью вертолетов очень быстро перебрасывают куда-то под Белгород-Днестровский, Приморский или Белолесье.

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Параллельно ракетами выбивают мост через Днестровский лиман. Дальше начинается движ, а ДРГ если не закрепляются, то могут выходить в сторону Приднестровья (вот не верю я в силу молдавских силовиков в этом плане).

Все как на ладони

Условно говоря, если поставить HIMARS в Вилково, то весь Змеиный накрывается из одного залпа.

Скажу больше, если поставить дивизион ПКР Нептун-Harpoon-NSM в Вилково, то вся северо-западная часть Черного моря остается без российских кораблей.

В некоторых модификациях ракет можно добивать чуть ли не до Донузлава. А около него баражируют несколько пограничных катеров россиян + прячутся для быстрого подскока в Одессу несколько российских кораблей.

Почему "Вышки Бойко"?

Для полной очистки мешают "вышки Бойко", на которых, кроме добычи газа, все время находились российские десантники (InformNapalm писал об этом еще в 2015-м году). Формально они охраняли вышки, но по факту – контролировали для России часть моря.

Оккупанты сами себя разоблачили в соцсетях / Скриншот InformNapalm

Скажу больше – на газодобывающую вышку может сесть военный вертолет, что очень быстро может "подбросить" ДРГ куда-то под Очаков. Или скорый катер может быстро подъехать к любому судну под Одессой. Такие себе плавучие военные базы.

Возможно, именно поэтому россияне так быстро отреагировали обстрелом Одессы и окрестностей.

О Змеином не забыли

Параллельно, судя по фотографиям, наши "прошлись" по Змеиному, и там пылает их подготовленная база.

Если россияне проиграют эту часть Черного моря, и у Украины появляются ракетные катера (рано или поздно это будет), то российский флот может спокойно передвигаться только у Керчи и Новороссийска.

А дальше возникает вопрос, как россияне могут удерживать Севастополь или Керчь.