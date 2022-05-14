Про це 24 каналу сказав речник Одеській обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, острів Зміїний – це болюче питання для росіян.

Локальні бої за Зміїний вже переростають у певну битву. Бо хоч це і клаптик української землі, але ворог хоче перетворити його на певний плацдарм,

– заявив Братчук.

Чому росіяни збирають техніку на Зміїному

Речник Одеської ОВА пояснив, що все через те, що крейсер "Москва" пішов на дно.

Вже немає того ППО-шного куполу, який був над Чорноморським флотом, тому вони тягнуть все це “залізо” (техніку – 24 канал) на Зміїній, встановлюють "Тори" та "Панцирі", щоб більше контролювати західну частину моря,

– сказав він

Сергія Братчук наголосив, що нещодавно ЗСУ добряче попрацювали, хоча вони згадували лише про кілька побитих кораблі. Зокрема, з них 2 знищено, один пошкоджено, але про його долю нічого досі невідомо. Також наші знешкодили російський гелікоптер байрактаром.

На його думку, до Зміїного буде ще багато уваги, це буде ще одна сторінка нашої історії.

"Наш головний розвідник заявив, що цей острів має бути українським. І за нього буде йти битва, доки він не повернеться до адміністративних кордонів Одеської області", – заявив Братчук.

РФ перекинула на Зміїний ППО "Панцир" і "Тор-М2", – Сергій Братчук



Події на острові Зміїний: останні новини

Після низки втрат на Зміїному, російські окупанти надалі перекидають туди комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький 13 травня.

Раніше у Міноборони України повідомляли, що російські окупанти знову намагаються посилити свою військову присутність на острові Зміїний. Таким чином ворог хоче заблокувати морські комунікації України.

Крім того, завдяки контролю над островом, загарбники ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Голова управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Збройні Сили України боротимуться за острів доти, доки це буде необхідно, доки він не буде звільнений від окупантів. Зміїний є дуже важливим, адже він дає контроль над абсолютно всіма морськими торговими шляхами.

Крім того, цей острів – теоретично єдиний регіон, через який Росія може спробувати висадити свій тактичний повітряний десант на територію Придністров'я.

Як стало відомо 13 травня, на Зміїному окупанти залишили великі мітки у вигляді літери "Z". Крім того, росіяни намагались дістати з дна Чорного моря поблизу острова свій затонулий катер.

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