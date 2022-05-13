Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в етері марафону єдиних новин у п'ятницю, 13 травня. 24 канал передає деталі.

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Росія намагається закріпитись на Зміїному попри значні втрати

Вадим Скібіцький розповів, що українська розвідка оцінює Зміїний, як стратегічний об'єкт для Росії. Країна-агресорка, за його словами, використовуватиме острів для контролю північно-західної частини Чорномор'я.

Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". А, можливо, у майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території не лише нашої держави,

– заявив Скібіцький.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України додав, що Росія не випадково саме з перших днів повномасштабного вторгнення захопила саме цей острів і почала розгортати там своє обладнання для контролю.

Він підкреслив, що ідеологічно для російських окупантів присутність на Зміїному – це додаткова можливість контролювати територію України.

Острів Зміїний: останні новини

Раніше у Міністерстві оборони України вже повідомляли, що російські окупанти знову намагаються посилити свою військову присутність на острові Зміїний. Таким чином ворог хоче заблокувати морські комунікації України. Крім того, завдяки контролю над островом, загарбники ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Голова управління розвідки Міністерства Оборони України Кирило Буданов розповів, що Збройні Сили України боротимуться за острів доти, доки це буде необхідно, доки він не буде звільнений від окупантів. Зміїний є дуже важливим, адже він дає контроль над абсолютно всіма морськими торговими шляхами. Крім того, цей острів – теоретично єдиний регіон, через який Росія може спробувати висадити свій тактичний повітряний десант на територію Придністров'я.

Як стало відомо 13 травня, на Зміїному окупанти залишили великі мітки у вигляді літери "Z". Крім того, росіяни намагались дістати з дна Чорного моря поблизу катера свій затонулий катер.

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