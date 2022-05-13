Зеленський зазначив, що країна-агресорка цілком здатна на такий крок, адже контролює там 100% людей. Разом з тим він підкреслив, що Україна не вбачає великої загрози від ворожих збройних формувань, що розташовані у цьому регіоні, передає 24 канал.

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Зеленський про ймовірну атаку Росії на Україну з Придністров'я

Президент наголосив, що у невизнаному Придністров'ї дислокуються як місцеві, так і російські військові. При цьому всі місцеві вже давно мають по декілька паспортів – незаконний придністровський, молдавський та російський, й там нині панує хаос без жодних ознак цивілізації.

Зеленський розповів, що атака з Придністров'я на нашу державу цілком можлива, адже всіх людей там на 100% контролює країна-агресорка. За оцінками України, нині в окупованому Росією регіоні Молдови дислокується збройне угруповання загальною чисельністю до 15 тисяч людей. Разом з тим вони, за словами президента, не дуже готові до нападу на Україну.

У них немає кордонів з Росією – лише з Україною та Молдовою. Вони можуть мати додаткових військових лише з неба – з літаків, висадка російського десанту тощо,

– зауважив Зеленський.

До слова, президент підкреслив, що Україна не дуже боїться того угруповання, що зараз дислокується у Придністров'ї, адже з усіх 15 тисяч, за оцінками українських сил, воювати вміють лише близько 3 тисяч. "Це може бути виклик для нас, однак ми не бачимо дуже великої загрози", – додав Зеленський.

Загроза нападу з Придністров'я: коротко

Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що станом на 11 травня у Придністров'ї відбувалась демонстрація активності. З метою запобігання провокаціям з боку Молдови, Одещина розпочала нарощувати сили оборони, на кордонах діють Збройні Сили України, а також активно працює українська система протиповітряної оборони.

В оперативному командуванні "Південь" також запевнили, що наразі ситуація у прикордонних з Придністров'ям регіонах стабільна та контрольована. Вдається виявляти та знешкоджувати диверсійні групи.

Аналітики припускають, що провокації Росії у Придністров'ї можуть бути спрямовані не лише проти України, а й проти Молдови. Путін начебто прагне компенсувати невдачі та поразки на території нашої держави "взяттям Молдови".

Вже 13 травня, після попередніх провокацій у Придністров'ї, хтось начебто намагався підпалити у Тирасполі нафтобазу та місцевий військкомат. Про це повідомили у так званому "МВС" невизнаного Придністров'я.

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