Зеленский отметил, что страна-агрессор вполне способна на такой шаг, так как контролирует там 100% людей. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не видит большой угрозы от вражеских вооруженных формирований, расположенных в этом регионе, передает 24 канал.

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Зеленский о возможной атаке России на Украину из Приднестровья

Президент подчеркнул, что в непризнанном Приднестровье дислоцируются как местные, так и российские военные. При этом все местные уже давно имеют несколько паспортов – незаконный приднестровский, молдавский и российский, и там сейчас царит хаос без признаков цивилизации.

Зеленский рассказал, что атака из Приднестровья на наше государство вполне возможна, так как всех людей там на 100% контролирует страна-агрессор. По оценкам Украины, в настоящее время в оккупированном Россией регионе Молдовы дислоцируется вооруженная группировка общей численностью до 15 тысяч человек. Вместе с тем они, по словам президента, не вполне готовы к нападению на Украину.

У них нет границ с Россией – только с Украиной и Молдовой. Они могут получить дополнительных военных только с неба – с самолетов, высадка российского десанта и т.д.

– заметил Зеленский.

К слову, президент подчеркнул, что Украина не очень боится той группировки, которая сейчас дислоцируется в Приднестровье, ведь из всех 15 тысяч, по оценкам украинских сил, воевать умеют только около 3 тысяч . "Это может быть вызов для нас, однако мы не видим слишком большой угрозы", – добавил Зеленский.

Угроза нападения из Приднестровья: коротко

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что по состоянию на 11 мая в Приднестровье происходила демонстрация активности. В целях предотвращения провокации со стороны Молдовы, Одесщина начала наращивать силы обороны, на границах действуют Вооруженные Силы Украины, а также активно работает украинская система противовоздушной обороны.

В оперативном командовании "Юг" также заверили, что ситуация в приграничных с Приднестровьем регионах стабильная и контролируемая. Удается выявить и обезвреживать диверсионные группы.

Аналитики предполагают, что провокации России в Приднестровье могут быть направлены не только против Украины, но и Молдавии. Путин якобы стремится компенсировать неудачи и поражения на территории нашего государства "взятием Молдовы".

Уже 13 мая, после предварительных провокаций в Приднестровье, кто-то пытался поджечь в Тирасполе нефтебазу и местный военкомат. Об этом сообщили в так называемом "МВД" непризнанного Приднестровья.

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