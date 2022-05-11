Генштаб ВСУ сообщал, что в так называемой "ПМР" российские войска находятся в полной боевой готовности.

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В приграничных с Приднестровьем районах ситуация стабильна

В то же время оперативное командование "Юг" уверяет, что в приграничных с Приднестровьем районах ситуация стабильная и контролируемая.

В частности, в Одесской области для защиты гражданских людей, а также военных и гражданских объектов от нападения происходит выявление и обезвреживание диверсионных групп России.

Добавим, что сегодня представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинское командование выдало соответствующие распоряжения для полного контроля ситуации на приднестровском направлении.

Россия пытается нагнетать ситуацию на юге

В Одесской области враг продолжает оказывать психологическое давление на жителей приграничных с непризнанным Приднестровьем районов. Вооруженные формирования оккупированного Россией региона Молдовы переведены в боевую готовность. Однако оперативное командование "Юг" уверяет, что украинские силы обороны региона готовы к эффективному противодействию.

По сообщениям ОК "Юг", враг запугивает блокировкой украинского региона, нанеся повторные ракетные удары по Днестровскому мосту, а также информацию о том, что вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск были переведены в полную боевую готовность.

Ситуация в Приднестровье: риски для Украины

В разведке Соединенных Штатов Америки считают, что из-за провалов в войне против Украины диктатор Путин может спровоцировать войну в непризнанном Приднестровье.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что сейчас это невозможно. По его мнению, на это указывают несколько нюансов, в частности, что с 2014 года серьезного вооружения или техники на этой территории не наблюдалось.

8 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что на Бессарабском направлении ситуация остается напряженной. Вооруженные формирования оккупированного Россией региона Молдовы Приднестровья находятся в боевой готовности, а таким образом, страна-агрессор может создать еще один фронт на южной границе Украины.

В то же время в МВД Украины считают, что Россия не будет нападать с непризнанного Приднестровья. Более того, россияне вроде бы готовятся в "ПМР" к обороне. Именно для этого они устанавливают блокпосты и перекрывают дороги.

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