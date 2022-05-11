Данные о ситуации в главных направлениях фронта обновили в Генштабе ВСУ. Ситуация остается напряженной на Востоке и на юге нашего государства. Оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

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Ситуация на Востоке

Наибольшую активность оккупантов наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях. На Слобожанском направлении россияне прилагают все усилия, чтобы не допустить продвижение украинских войск к государственной границе Украины.

На Донецком направлении оккупационные войска стремятся захватить Рубежное, Лиман и Северодонецк. На Изюмском направлении оккупанты атакуют украинские позиции.

Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

На "Азовстали" в Мариуполе российские захватчики продолжают блокировать наших защитников и атаковать завод из танков и артиллерии. Также россияне наносят ракетные и бомбовые удары.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения россиян пытаются улучшить свое тактическое положение. В то же время на Николаевском направлении оккупанты обстреливают позиции украинских воинов. На Криворожском направлении враг из артиллерии наносит удары по нашим позициям.

Русские используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов связи. На временно оккупированных территориях россияне проводят инженерные работы по созданию новых позиций в районе Брускинского и Великой Александровки.

На Бессарабском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска в Приднестровье находятся в состоянии полной боевой готовности.

Ситуация на Севере

Наступательных действий в северных направлениях не наблюдают. Однако белорусское минобороны объявило о стягивании сил спецопераций к границе с Украиной. Эти действия белорусское военное руководство цинично оправдывает якобы угрозу со стороны НАТО.

Однако, по данным Пентагона, нет признаков того, что Беларусь будет участвовать в активных боевых действиях против Украины.

Потери россиян

Несмотря на попытки россиян, украинские защитники и защитницы дают мощный отпор, из-за чего оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери. Так только за минувшие сутки россияне потеряли:

350 военных по личному составу;

17 танков;

48 боевых бронированных машин;

9 артиллерийских систем;

2 вертолета;

10 беспилотников;

17 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

Всего в войне с Украиной погибли около 26 350 оккупантов. Однако в Генштабе отмечают, что цифры приблизительные, ведь подсчет осложнен активными боевыми действиями на территории нашего государства. О потерях россиян по состоянию на 77-й день войны читайте здесь.



Карта боевых действий на 11 мая / Скриншот

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