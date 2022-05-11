Дані про ситуацію на головних напрямках фронту оновили у Генштабі ЗСУ. Ситуація залишається напруженою на Сході та Півдні нашої держави. Окупанти намагаються вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської та Херсонської областей й утримати сухопутний коридор з окупованим Кримом.

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Ситуація на Сході

Найбільшу активність окупантів спостерігають на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Слобожанському напрямку росіяни докладають усіх зусиль, щоб не допустити просування українських військ до державного кордону України.

На Донецькому напрямку окупаційні війська прагнуть захопити Рубіжне, Лиман та Сєвєродонецьк. На Ізюмському напрямку окупанти атакують українські позиції.

Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

На "Азовсталі" у Маріуполі російські загарбники продовжують блокувати наших захисників та атакувати завод з танків й артилерії. Також росіяни завдають ракетних та бомбових ударів.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи росіян намагаються покращити своє тактичне положення. Водночас на Миколаївському напрямку окупанти обстрілюють позиції українських воїнів. На Криворізькому напрямку ворог з артилерії завдає ударів по наших позиціях.

Росіяни використовують засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів зв'язку. На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інженерні роботи для створення нових позицій в районі Брускинського та Великої Олександрівки.

На Бесарабському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська в Придністров'ї перебувають в стані повної бойової готовності.

Ситуація на Півночі

Наступальних дій на північних напрямках не спостерігають. Однак білоруське міноборони оголосило про стягнення сил спецоперацій до кордону з Україною. Ці дії білоруське військове керівництво цинічно виправдовує нібито загрозою від НАТО.

Однак за даними Пентагону, немає ознак того, що Білорусь буде брати участь в активних бойових діях проти України.

Втрати росіян

Попри намагання росіян, українські захисники та захисниці дають потужну відсіч, через що окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат. Так лише за минулу добу росіяни втратили:

350 військових з особового складу;

17 танків;

48 бойових броньованих машин;

9 артилерійських систем;

2 гелікоптери;

10 безпілотників;

17 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

Загалом у війні з Україною загинули вже близько 26 350 окупантів. Однак у Генштабі наголошують, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнений активними бойовими діями на території нашої держави. Про втрати росіян станом на 77-ий день війни читайте тут.



Карта бойових дій станом на 11 травня / Скриншот

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