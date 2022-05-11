Актуальні дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Там уточнили що ці цифри орієнтовні, адже активні бої тривають.
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Втрати ворога 11 травня
Втрати особового складу – 26 350 окупантів, лише за останню добу ЗСУ ліквідували 350 російських військових.
Щодо техніки, то окупанти мають такі втрати:
- танків – 1187 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2856 (+48) одиниць;
- артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 185 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 87 (+0) одиниць;
- літаків – 199 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилаті ракети – 94 (+0);
- кораблі – 12 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;
- спеціальна техніка – 41 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Втрати ворога станом на 11 травня / Інфографіка Генштаб
До слова, за минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.
Яка ситуація на фронті
- Найбільша активність російських окупантів у Генштабі фіксують на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог намагається не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону в Харківській області.
- На Ізюмському напрямку російські військові зосереджують зусилля на нанесенні вогневого ураження українським підрозділам у визначеному районі.
- На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії з метою взяття під повний контроль місто Рубіжне, Лиман та Сєвєродонецьк.
- Станом на 11 травня тривають запеклі бої за тимчасово окупований острів Зміїний. Росія намагається посилити гарнізон, водночас Збройні Сили України отримують можливість знищити більше ворожої техніки.
Детально – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео