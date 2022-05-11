Актуальні дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України. Там уточнили що ці цифри орієнтовні, адже активні бої тривають.

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Втрати ворога 11 травня

Втрати особового складу – 26 350 окупантів, лише за останню добу ЗСУ ліквідували 350 російських військових.

Щодо техніки, то окупанти мають такі втрати:

  • танків – 1187 (+17) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2856 (+48) одиниць;
  • артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 185 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 87 (+0) одиниць;
  • літаків – 199 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
  • крилаті ракети – 94 (+0);
  • кораблі – 12 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;
  • спеціальна техніка – 41 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках,
– йдеться у повідомленні Генштабу.


Втрати ворога станом на 11 травня / Інфографіка Генштаб
До слова, за минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.

Яка ситуація на фронті

Детально – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео