Про це свідчать актуальні дані британської розвідки. Що ще розповіли у відомстві – далі.
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Новий звіт британської розвідки
Наші партнер із Великої Британії розповіли про ситуацію на острові Зміїний. Так, за їхніми даними:
- Бої на острові Зміїний продовжуються. Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон.
Спроби Росії посилити гарнізон на острові дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки,
– йдеться у їхньому повідомленні.
- Україна вразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря. Як повідомили у відомстві, це трапилося після втрати ракетного крейсера "Москва".
- Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, протиповітряної та берегової оборони, країна-агресорка зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.
Бої за острів Зміїний: коротко
- Острів Зміїний атакували з російських кораблів 24 лютого. Прикордонники та Збройні сили України мужньо тримали оборону. Після відмови здати острів, зв'язок із захисниками Зміїного зник. Острів окупували, наших захисників взяли у полон.
- Бої за острів відновилися 26 квітня. Тоді Збройні Сили України завдали удару по ворожих позиціях на острові, знищивши при цьому ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
- 30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові. Цього разу – із повітря. Тоді вдалось знищити 42 рашистів, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.
- 1 травня захисники здійснили ще одну успішну атаку на острові. Як наслідок – було розбито 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
- 2 травня до острова Зміїний підплило два російські катери типу "Раптор". За допомогою Bayraktar наші воїни майстерно ліквідували ворожі судна.
- Згодом військові з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео на якому видно момент влучання у військову техніку ворога.
- Після ефективної роботи українських Bayraktar TB2 по ворожих позиціях на тимчасово окупованій території, росіяни розпочали рятувальну операцію на острів.
- Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, зараз біля острова точаться авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків. Наші герої повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.
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