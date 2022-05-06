Проклятий острів

Окупанти вирішили влаштувати собі базу на острові Зміїний. Адже від цього острова не так і далеко до території материкової України. Відтак звідти можна проводити розвідку чи навіть планувати штурм українських територій. Тож окупанти розмістили на острові чимало військової техніки, а навколо постійно плавають кораблі чи катери.

Та острів Зміїний претендує на те, щоб стати місцем ганьби та постійних поразок російської армії. Недаремно саме тут пролунала вже легендарна фраза "русский военный корабль, иди на х*й" у перший же день війни. Сказав її прикордонник Роман Грибов, який після цього потрапив в полон.

Варте уваги Не повернувся б живим, якби знали, хто я: автор фрази про "русскій корабль" про російський полон

І його "прокляття" таки спрацювало. Українці затопили крейсер "Москва", якому і була адресована ця фраза. Зробили це за допомогою ракетного комплексу "Нептун", який є українською розробкою.

Згодом біля острова Зміїний вдалося затопити два катери типу "Раптор". Вони проводили розвідку поруч. Один навіть намагався втекти, але ракета таки його наздогнала.

А сам острів Зміїний та техніка окупантів на ньому постійно піддається обстрілу зі сторони України. Не обходиться і без численних жертв зі сторони загарбників.

Прицільний удар

Відео нового прицільного удару опублікувало оперативне командування "Південь" 6 травня. На ньому зафіксовано момент влучання у військову техніку ворога, після чого вона враз спалахнула. Тут варто відзначити сам прицільний удар, який завдали українські захисники. Адже техніка стояла під стіною, прикрившись маяком.

У підписі до відео стоїть напис "Чудовий подарунок до свята". А також те, що це найкраща співпраця родів військ задля нашої перемоги". 6 травня в Україні відзначають День піхоти.

Також у відео використано пісню про Байрактар. Скоріш за все, ракетний дар було завдано саме з цього безпілотника.

Відео удару по техніці ворога на острові Зміїний