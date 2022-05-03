Цю фразу Роман Грибов вимовив в перший день повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Тоді російські військові кораблі підійшли до острова Зміїний, де перебувало 13 прикордонників, серед яких і Роман Грибов. Окупанти вимагали від українців здатися. На що отримали вже легендарну відповідь. Після цього на Зміїний почався ракетно-артилерійський удар. Через переважаючу кількість сили, о 22:05 24 лютого росіяни таки захопили українських військових в полон.

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Сам Роман Грибов не пригадує, в який саме момент він її вимовив. За його словами, в цей час було багато метушні, адже "ніхто не очікував, що це буде аж настільки жорстоко".

Однак тоді окупанти не знали, хто автор цієї фрази. Роман Грибов вважає, що це врятувало йому життя. Адже навряд чи він би тоді повернувся б додому живим.

Вони не знали, хто це сказав. І це добре, бо, думаю, зі мною не гарно поводилися б у такому випадку. Додому я не повернувся б,

– розповів Роман Грибов.

Хоча в окупантів і так було не надто хороше ставлення до військовополонених українців. Їх тричі переводили з одного місця на інше. За словами Романа Грибова, загарбники вдавалися як до психологічних, так і фізичних тортур.

"Почалося з Криму. Далі були наметові табори, СІЗО. З нами поводилися гірше, ніж із собаками. Переодягали у "робу" зеків, тиснули морально. Ставилися до всіх однаково, їм було байдуже, хто перед ними – військовий, жінка, священник", – розповів прикордонник.

Окрім того, їх переконували, що росіяни вже захопили Київ, тому їм немає куди повертатися.

Лище через місяць після захоплення Романа Грибова та інших прикордонників обміняли. Сталося це 24 березня. Хоча про обмін вони не знали до останнього. І дехто вважав, що їх везуть на розстріл. Адже руки їм зв'язали, на шию накинули петлі, а їх самих закинули автомобіль, зверху кинувши ще й речі.

Про свою славу Роман Грибов, поки перебував в полоні, і не здогадувався.

"Від людини, яка займалася обміном, я почув: "Ви знаєте, що ви автор легендарної фрази?". Спочатку не зрозумів, про що це. Уже коли під'їжджав ближче до дому, зрозумів. Чесно кажучи, якось ніяково було. Я проста людина, а тут так багато уваги. Ця фраза підіймає народу настрій, тому мама зрозуміла і підтримала. Звісно, це не дуже гарно, адже там є ненормативна лексика, але я дорослий і тому можна так висловлюватися", – розповів Роман Грибов.

Захоплення прикордонників на острові Зміїний та фраза про "русскій корабль"

Фраза Романа Грибова була адресована російським військовим кораблям, які намагалися захопити острів Зміїний. Серед них був і крейсер "Москва".

Саме цей крейсер затопили українці ударами з ракет "Нептун". Вони влучили в корабель 13 квітня. А 14 квітня він затонув. Скільки при цьому загинуло російських окупантів – досі остаточно невідомо. Росія приховує свої втрати, переконуючи, що "їх немає".

Та й загалом з морським транспортом у росіян, який пов'язаний з островом Зміїний, виникають проблеми. 2 травня біля острова було знищено два катери типу "Раптор". Зробили це за допомогою безпілотників.

Українці завдали удару і по самому острову, знищивши озброєння окупантів, яке там було встановлено. У тому числі зенітні ракетні комплекси. А також відправивши на той світ чималу кількість окупантів.

Щодо фрази "русский военный корабль, иди на х*й", то вона вже стала крилато у цій війні. І їй навіть присвятили марку, яку одразу розкупили.