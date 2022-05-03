Але 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Росії, серед всього іншого, розтрощила плани. Тепер вона повністю переключилася на допомогу армії.

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"Як я могла сидіти на попі рівно? Після 24 лютого у мене перші дні був суперстрес. Мобілізувало так, що не могла ані спати, ані їсти. Мала постійно щось робити. Це моя країна. У моєму ставленні до неї нічого не змінилось. Я така ж, як була у 2014 році, маю такі самі бажання. Такі як я – парамедики-добровольці – були потрібні у 2014 році. Зараз є потреба у іншому. Те, де я є зараз – це закономірний наслідок всього того, чим я займалась після демобілізації. На цьому місці я принесу більше користі", – пояснює Катерина.

Катерина змінила специфіку своєї роботи, але продовжила допомогати людям / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Додає, зрозуміла, що зараз не була би ефективною, як парамедик – після активних ротацій початку війни у неї почалось несприйняття виду крові. "Через мої реакції не впевнена, чи могла би ефективно працювати. Тому вирішила займатись забезпеченням. Зараз у мене телефон постійно гарячий через кількість дзвінків", – каже вона.

Активістки постійно проводили зустрічі / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Сьогодні Катерина разом із посестрою-госпітальєркою Юлією Сідоровою ("Куба Лібре") керує волонтерським штабом ГО "Жіночий ветеранський рух". Спочатку ветеранки думали, чи не організувати екіпаж для вивезення поранених з поля боя – навичок і досвіду вистачало з гаком.

"Знайти вогневика та водія – нема що робить. Машина у нас була. Перші дні думали, що ми з нею будем возить евакуації. Хоча у мене найперший, базовий рефлекс був – треба робити штаб. Коли не зрозуміло, що робити – створюй штаб. Але зрозуміли, що з медеваком не вийде. Бо у нас є лише одна аптечка. Медичний рюкзак "Куби" лишився у Харкові, моє все – лишилось на базі ще в 2015 році. Зрозуміли, що у нас нічого немає і ми нічого не можемо дістати – ані снаряги, ані касок, ані броників, ані тактмеду. Є лише машина і штаб. Тож ми почали шукати все і так в нас відкрилось друге дихання організаторів", – каже вона.

У насичені дні дуже важко стримувати емоції / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

При цьому сміється, що іноді виникає бажання психанути, влаштувати собі відпочинок від шаленого темпу волонтерства і попроситися з "Госпітальєрами" їхати на ротацію в Гостомель. Тим більше, що рефлекси бойового медика все ще працюють. Досі мобілізується на крик "Медики!" та за секунди домчати до того, хто кричить. Навіть якщо кричать жартома.

Госпітальєри Добровольча організація парамедиків. Була заснована волонтеркою, а нині народною депутаткою Яною Зінкевич на початку бойових дій в Україні у 2014 році. Активісти продовжують роботу під час російського вторгнення в Україну 2022 року і збирають кошти на ремонт техніки, пальне та медикаменти.

"Але я відчуваю відповідальність за кожного волонтера, який працює (а декотрі – і живуть) у нашому штабі. У нас працюють чудові люди. Коли навколо нас навколо тут неслись бої, ми жартували, що у разі чого наш штаб зможе відродити націю. Тому що у нашому штабі працюють митці, архітектори, скульптори, режисери, айтішники і айтішниці. Є люди з Маріуполя, люди з-під Києва. Тобто, це ті, кому немає куди повернутися. Вони себе повністю віддають роботі. Як я можу їх кинути?" – додає дівчина.

Команда залишається єдиною / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Флешбек з 2014

На початку війни в 2014 всі її ротації пройшли у найгарячіших точках біля Донецького аеропорту – у Пісках та на шахті Бутівка. При цьому вона не раз зізнавалася, що вважає свою участь у війні не надто жестяковою – були підрозділи, які воювали у значно гірших умовах.

Раніше я говорила про жесть, про історії дівчат, жахливі умови, сексизм і оточення, в якому вони воювали. З побутової точки зору 2014 року у "Госпітальєрів" було все необхідне. Ми були всім оснащені, але ми могли митись у душі, нам привозили їжу. З побутової точки зору було більш менш комфортно,

– згадує вона.

Після демобілізації дівчина стала однією з лідерок "Жіночого ветеранського руху" та активно відстоювала права жінок-військовослужбовиць. Про повернення на війну не думала і жартувала, що стала набагато більш обережною, ніж 8 років тому.

Ніхто не думав, що сили доведеться мобілізувати знов / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Яким є рух зараз

"По-перше, у нас з’явились чоловіки-волонтери. По-друге, у нас зараз у штабі лишилось тільки три ветеранки. Більшість наших дівчат зараз воюють на передку, решта – також займаються пошуком спорядження, так само як ми, тільки в інших регіонах", – пояснює вона.

Нова біда об'єднала ще сильніше / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Сміється, що ще одна відмінність – початок співпраці навіть з ідеологічними опонентами, які до того мали чимало суперечок з ветеранками. Війна налогодила співпрацю між всіма, хто готовий працювати на ефективну відсіч окупантам.

Переважну більшість часу зараз Катерина проводить у штабі із телефоном, закриваючи різні питання. Працює настільки багато, що не завжди встигає помічати зміну погоди чи час доби. Але інакше не виходить. За її словами, у волонтерстві ризики померти у рази менші, ніж на полі бою, але ця робота не менш складна і вимоглива. Особливо – тепер.

Люди по всій Україні потребують допомоги / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

"Зараз ще й ситуація відрізняється від 2014-го. Це підтверджують і ті, хто ще з тих часів волонтерить. У 2014 році можна було прийти у "Мілітаріст", закупити берці і відправити їх на Схід. Зараз це капєц. Запити величезні Ресурси не такі величезні. Кожна валютна операція, кожен переїзд через кордон – все це страшний геморой", – каже дівчина.

Волонтери працюють цілодобово / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Попри всю складність пошуків та закриття запитів, на складі фонду знайти можна практично все – ліки, засоби гігієни, тактику, снарягу. Тут працюють кухня, де готують для захисників, "бар", де розливають коктейлі (ті самі, які дуже необхідні захисникам). Є навіть власна дронарня, де можуть практично все – і зібрати дрони, і проапгрейдити їх у разі необхідності.

У нас є все, але всього потроху і у маленькій кількості, тому що запитів просто тьма,

– сміється Катерина.

"Ми допомагаємо вирішувати питання логістики, забезпечення і гуманітарки. Ділимо нашу діяльність на допомогу військовим і цивільним. У військових, звичайно, пріоритет – наші дівчата (майже всі наші ветеранки зараз воюють) на передовій і передова загалом. Збираємо кошти, купуємо снарягу, шукаємо всякі прикольні штуки для військових", – розповідає вона.

Про тих, хто не втік від війни

Після звільнення Київщини додався ще один пріоритет – допомогти тим людям, які пережили російську окупацію. "Там голод, холод і просто жесть. Тому що коли вогонь битви гасне, а радість маленьких перемог стихає, видно справжнє обличчя війни, страждання мирного населення. Те, що ми там бачили – це жесть. Я знаю, що, наприклад, військових зараз точно нагодують. А цим людям потрібна допомога. І їхнім тваринам також. Є населені пункти, де ситуація набагато важча, ніж у Бучі та Ірпіні. Нам відкрилось лише маленьке віконечко цього жаху. Його більше і він масштабніший, ніж ми можемо собі уявити. Нажаль, ті, хто від цієї війни далекий можуть дуже швидко забути, як важливо нам усім разом допомагати один одному", – каже вона.

Продукти та базові речі – завжди необхідні / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

Перший від початку повномасштабного вторгнення вихідний Катерина вирішила влаштувати собі вихідний у неділю – 3 квітня. І дуже пошкодувала, що вирішила його взяти. Це був день, коли світу відкрився портал у пекло з новинами з Бучі. "Відчула, що лежу з повністю напруженим тілом, не можу нічого робити, зібралась комочком і просто постійно дивлюся новини. Думаю, багато хто це відчув. Якби працювала, було би трохи легше", – зізнається дівчина.

Після цього вона з командою поїхала допомагати звільненим від росіян містам. Ця поїздка виявилась дуже важкою навіть для дівчини, яка давно встигла роздивитись війну зблизька. Каже, що до цього переломним моментом стала поїдка у Донецьк, де вона побачила, як люди тікають від війни. Це було вражаюче видовище. Тепер з’ясувалось, що побачити людей, які не змогли від цієї війни втекти –набагато більш вражаюче.

Волонтери кожного дня переживають складні емоції / Фото з архіву ГО "Жіночий ветеранський рух"

"Реально, в плані руйнувань я очікувала гіршого. Пейзажі руїн для мене звичні. Я бачила більш зруйновані міста. Спілкуватись із людьми – ось що зараз найтяжче. Коли чоловік показує братську могилу і показує, як там заживо спалили жінку і починає плакати, а потім закурює, видно, що людина, мабуть має лишатись там і чекати, поки місто буде відновлюватись разом із його психікою. Тому що мирне місто його б вбило зараз", – каже вона.

"Не знаю, як ми з цим взагалі будемо жити. Моментами є бажання взагалі вийти з тіла, аби не відчувати цей біль так гостро. Але переважно я зараз відчуваю емоційну порожнечу. Мені дивно, що не відчуваю гніву чи ненависті. Бо я ненавиділа росіян ще до того, як це стало мейнстрімом. Але зараз відчуваю лише біль і порожнечу. Хоча коли працюю, знаю, що виглядаю абсолютно нормальною, звичайною, веселою", – додає Катерина. Ще і тому вона багато працює.

Про перемогу

Катерина одна з тих ветеранів, хто не сумнівався у тому, що російська агресія не обмежиться Донбасом. "Я точно знала, що війна відновиться. Але я думала, що у нас буде ще кілька років на те, щоб пожити. Думала, що нас довго будуть потроху виснажувати на Сході. Вірила, що Росії скоро капець і на велику війну вони не зважаться. На жаль, Росії ще не капець. Я не хотіла вірити, що вони зважаться на таке. Хоча це було невідворотньо. Бо це не просто війна, а дійсно битва двох цивілізацій", – каже вона.

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Очевидним їй здається ще один факт – Україна у цій війні переможе. "У нас немає вибору. Ми все правильно робимо. Я вірю в карму. Вірю, що нас підтримують попередні сили визвольних змагань. Мені все, що зараз відбувається, дуже нагадує Майдан. Тільки битва за майбутнє відбувається не в центрі Києва, а в масштабах всієї країни. Така потужна сила не може програти. Я бачу, як навколо мене люди готові захищати країну до останнього подиху. Я бачу, які всі замотивовані. Така мотивація – це і є перемога", – каже вона.

При цьому вона точно не ідеалізує ситуацію та бачить усі труднощі та недоліки. В тому числі – всередині війська. "Всередині однієї структури можуть бути прекрасні солдати і офіцери, які крім зовнішнього ворога змушені боротись ще і з внутрішнім дебілізмом. Так, гімна вистачає. Але зараз з усіх форматів співпраці суспільства спрацьовують найкращі. Усі – котики. Ми потім вирішимо всі наші проблеми. Після перемоги ми будемо іншими і будемо сильніше цінувати все, що маємо. Тому що ми за це заплатили дуже велику ціну", – пояснює ветеранка.

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"Наш капелан у ДУК ПС перед відправками на ротацію завжди говорив: "Вбивайте ворогів з любов’ю". Я тоді думала: "Як це? Який брєд! Він що, радить любити вбивати?". Тепер я зрозуміла, про що він. Неможливо побудувати Україну на ненависті до Росіян. Ненависть дає енергію для битви. Але ресурс на відбудову – це любов. Вбивайте ворогів любов’ю – це про любов до своїх, яких потрібно захистити та зігріти турботою. Ненависть зараз природна і зрозуміла. Але не потрібно бути дзеркалом для тих, хто несе лише зло та ненависть. Фокусуватись варто на турботі один про одного та довірі", – каже вона.

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Стаття була підготовлена в рамках проєкту EU NEIGHBOURS east. Думки, що виражені у статті, належать виключно автору.