Як заявили в Оперативному командуванні "Південь", відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара "Байрактара".

Важливо Росія знову завдала ракетного удару по мосту через Дністровський лиман

Влучними ударами 2 "Раптори" відправилися у підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва".

Разом з тим в північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельна група із носіями крилатих ракет. Імовірність ракетних ударів по Україні залишається високою,

– мовиться у повідомленні.

Більше про знищення російських катерів біля Зміїного

Збройні Сили України 2 травня успішно знищили 2 російські катери типу "Раптор". У цьому їм допоміг турецький безпілотник Bayraktar.

Що відомо про Bayraktar Це ударний оперативно тактичний безпілотний літальний апарат, що розробляється на території Туреччини. Він здатний розганятись до 200 кілометрів на годину і підійматися на висоту понад 8 кілометрів. Bayraktar скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети.

Раніше у Чорному морі зафіксували активізацію сил російського флоту. Згідно з інформацією Оперативного командування "Південь", це сталося після того, як українські сили завдали чергового удару по острову Зміїний. Росіяни десантними швидкісними катерами типу "Раптор" намагалися здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, які лишалися на острові.

Додамо, що 1 травня наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат. А 27 квітня українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Ситуація на Півдні: що відомо

Протягом ночі українські бійці на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті рубежі. Ворог активних наступальних дій не вів. Але періодичні артилерійсько-мінометні обстріли продовжувалися.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи та безпілотні комплекси успішно виконали 16 бойових завдань. Загальні втрати ворога за добу складають 37 рашистів, броньована та автомобільна техніка, мінометне озброєння.

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