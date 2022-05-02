Как заявили в Оперативном командовании "Юг", почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара".

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Точными ударами два "Раптора" отправились в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва".

Вместе с тем, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группа с носителями крылатых ракет. Вероятность ракетных ударов по Украине остается высокой,

– говорится в сообщении.

Больше об уничтожении российских катеров возле Змеиного

Вооруженные Силы Украины 2 мая успешно уничтожили 2 российских катера типа "Раптор". В этом им посодействовал турецкий беспилотник Bayraktar.

Что известно о Bayraktar Это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат, разрабатываемый на территории Турции. Он способен разгоняться до 200 км/ч и подниматься на высоту более 8 км. Bayraktar сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты.

Ранее в Черном море зафиксировали активизацию сил российского флота. Согласно информации Оперативного командования "Юг", это произошло после того, как украинские силы нанесли очередной удар по острову Змеиный. Россияне десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые оставались на острове.

Добавим, что 1 мая наши герои совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. Меткость наших воинов нанесла врагу немалые потери. А 27 апреля украинские бойцы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный. ВСУ также уничтожили оккупантов и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Ситуация на Юге: что известно

В течение ночи украинские бойцы в Херсонской и Николаевской областях продолжали защищать занятые рубежи. Враг активных наступательных действий не вел. Но периодические артиллерийско-минометные обстрелы продолжались.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения и беспилотные комплексы успешно выполнили 16 боевых задач. Общие потери врага в сутки составляют 37 рашистов, бронированная и автомобильная техника, минометное вооружение.

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