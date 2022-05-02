По цьому залізничому мосту російські загарбники б'ють не перший раз. Про черговий удар повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми Біля Херсона пролунав потужний вибух: над містом піднявся величезний стовп диму

Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється,

– повідомив він.

Чому цей міст важливий

Як пояснював Сергій Братчук, міст через Дністровський Лиман Одеської області має важливе значення, тому що забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною цього українського регіону.

Водночас Укрзалізниця повідомляла, що через попередні два удари, які російські загарбники здійснили день за днем 26 та 27 квітня, міс був зруйнований. На думку очільника компанії Олександра Камишіна, Росія таким чином хотіла повністю зупинити рух. Адже по мосту їдуть як авто, так і залізничний транспорт.

У Міністрерстві інфраструктури також підтверджували серйозні пошкодження мосту. Прогнозували, що на його відновлення потрібні багато зусиль та часу. ДЛя залізничних перевезень після підриву міст був закритий.