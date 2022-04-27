Голова Одеської ОВА Марченко наголосив, що росіяни намагаються завдати удару по індустріальній сфері країни. Наразі рух через міст довелося зупинити.

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Експлуатація мосту – зупинена. Ворог не полишає своїх намагань розірвати логістичний зв'язок між районами регіону,

– заявив голова ОВА.

Марченко наголосив, що російські окупанти зазнають величезних втрат на всіх напрямках. Окупантам вкрай необхідно продати власному народу бодай маленьку перемогу до 9 травня. Тому російські загарбники атакують Одещину ракетами. Окрім того, ворог намагається розхитати ситуацію на кордонах.

Марченко зауважив, що все, що отримають окупанти на Одещині, – це місце на дні поруч з крейсером "Москва".

Наразі невідомо, коли відновлять рух

Віталій Граждан – міський голова Білгорода-Дністровського – розповів, що це була не перша спроба вдарити по мосту. У минулі рази ракети збивала ППО.

"Наразі міст закритий, відновлять його "не завтра". Їздити в інші населені пункти можна буде через Маяки", – заявив Граждан.

Він наголосив, що постачання у магазини не зупинять.

Укрзалізниця обмежила рух

Пресслужба Укрзалізниці повідомила про обмеження маршруту приміських потягів на напрямку Одеса – Білгород-Дністровський.

Від 27 квітня усі потяги прямують у сполученні Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса. На жаль, на дільниці Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз приміські потяги не курсуватимуть.

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