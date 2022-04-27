Глава Одесской ОВА Марченко подчеркнул, что россияне пытаются нанести удар по индустриальной сфере страны. Теперь движение через мост пришлось остановить.

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Эксплуатация моста – остановлена. Враг не оставляет своих попыток разорвать логистическую связь между районами региона,

– заявил глава ОВА.

Марченко подчеркнул, что российские оккупанты терпят огромные потери по всех направлениях. Оккупантам крайне необходимо продать собственному народу хотя бы маленькую победу к 9 мая. Поэтому российские захватчики атакуют Одесскую область ракетами. Кроме того, враг пытается расшатать ситуацию на границах.

Марченко отметил, что все, что получат оккупанты в Одесской области, – это место на дне рядом с крейсером "Москва".

Пока неизвестно, когда возобновят движение

Виталий Граждан – городской глава Белгорода-Днестровского – рассказал, что это была не первая попытка ударить по мосту. В прошлые разы ракеты сбивала ПВО.

"В настоящее время мост закрыт, восстановят его "не завтра". Ездить в другие населенные пункты можно будет через Маяки", – заявил Граждан.

Он подчеркнул, что поставки в магазины не остановят.

Укрзализныця ограничила движение

Пресс-служба Укрзализныци сообщила об ограничении маршрута пригородных поездов в направлении Одесса – Белгород-Днестровский.

С 27 апреля все поезда следуют в соединении Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса. К сожалению, на участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда не будут курсировать.

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