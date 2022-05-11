На сайті Міноборони США 10 травня оприлюднили інтерв'ю з високопоставленим представником Пентагону. Він зазначив, що немає жодних ознак того, що Одеса перебуває під "неминучою загрозою" з суші чи моря, втім цілі росіян щодо регіону залишаються незрозумілими.

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Як у Пентагоні оцінюють ситуацію на Одещині

Стосовно нещодавніх ракетних ударів по Одесі, високопоставлений представник Пентагону зазначив, що не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо застосування росіянами гіперзвукових снарядів.

Разом з тим американський посадовець висловив нерозуміння стратегічної цілі цих ворожих ударів з повітря. Найбільш ймовірно, що таким чином Росія просто хоче розпорошити українські сили, відволікти ЗСУ та географічно прив'язати їх до цієї частини берегової лінії України, зазначив респондент.

Одеса досі під повним контролем України. Було кілька тривожних ударів, однак незрозуміло, що саме було їхньою ціллю й що вони намагались уразити. Можливо, ці ракетні удари були частиною намагань зруйнувати економічні можливості Одеси,

– припустив американський посадовець.

Разом з тим представник Пентагону додав, що така мета росіян є доволі дивною, адже вони ще раніше зробили все, аби обмежити Одесу економічно – хоча кораблі країни-агресорки перебувають на відстані, регіон фактично заблокований з моря, й ніякого зиску Україна від цього не має. Зокрема, йдеться про можливість торгівлі Чорним морем.

Наземна та морська загрози

Високопоставлений представник Пентагону зауважив, що ті сили, які Росія сконцентрувала на Півдні та південно-східному напрямку України наразі не загрожують Одеській області.

Нині у Міноборони США фіксують, що вже тривалий час бої йдуть на межі між Херсонською та Миколаївською областями, тож немає жодних ознак, що росіяни перекинуть свої сили звідти на штурм Одеської області.

Вони не змогли просунутись нікуди з того регіону (Херсонщини – ред. 24 канал), ми фіксували, що й не робили таких спроб. При цьому їхні кораблі дислокуються далеко на Півдні. Відколи "Москва" потонула, вони не перекидали своїх суден ближче до Одеси,

– підкреслив представник Пентагону.

До слова, респондент додав, що Росії зараз доволі складно, практично неможливо здійснити висадку свого десанту на Одещині, й окупанти наразі не демонструють жодних ознак чи готовності зробити це.

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