Сенат вважає дії уряду Росії під час головування Путіна нічим іншим, як актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм.

До теми Росія – спонсор міжнародного тероризму, а Путін – боягуз, – спікерка Ненсі Пелосі

Співавторами документу стали сенатори від обох партій: демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

Путін 20 років уникав відповідальності за вбивства

Республіканець Ліндсі Грем прямо назвав Путіна терористом. І наголосив, що нарешті його потрібно визнати тим терміном, якому він відповідає.

Впродовж 20 років він уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим, що відповідає його діям. Він – терорист. І Росія – в руках держави-терориста, якою управляє Путін,

– заявив сенатор Ліндсі Грем.

Він також зауважив, що визнання Росії спонсоркою тероризму стане важливим кроком для американського законодавства. Наразі такий статус мають лише 4 країни: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п'ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими й вони не несуть добра,

– додав Грем.

Сенатор від Демократичної партії Ричард Блументаль наголосив, що Росія спонсорувала тероризм в Україні ще перед повномасштабним вторгненням. Від 2014 року Росія вбила понад 14 тисяч українців.

Чим більше ми зробимо, щоб ізолювати Росію, тим сильнішою буде наша позиція. І ця ініціатива пропонує таку перспективу,

– додав він.

Чому Росії хочуть надати статус країни-терористки

У резолюції сенатори назвали низку підстав для визначення Росії державою-спонсоркою тероризму. Серед них:

За вказівкою Путіна російський уряд продовжує впроваджувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та інших країн.

З 2014 року уряд Росії підтримує сепаратистів, причетних до насильства проти мирних громадян України на Донбасі;

Росія поширює терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців, такі як група Вагнера;

У лютому 2022 року за кремлівським наказом понад 400 російських найманців прибули в Київ, щоб вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;

14 березня 2022 чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що звірства росіян проти мирного населення України та цивільної інфраструктури раїни є "державним тероризмом";

17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-терористкою;

27 квітня 2022 року Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що "без сумніву, росіяни тероризують народ України";

За наказом Путіна Росія продовжує вчиняти воєнні злочини й інших країнах світу, даючи дозвіл атакувати мирні населені пункти в Чечні, Грузії, Сирії, Україні, що призвело до незліченної кількості смертей цивільних чоловіків, жінок і дітей;

Російські військові вбили незліченну кількість невинних громадян і намагались приховати свої звірства у місцях для масових поховань по всій Україні.

Зверніть увагу. Резолюцію планують додати до пакета додаткової підтримки України.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що якщо Конгрес США таки визнає державою терористкою, то це стане найсильнішим сигналом, що Путіна вже не вважають легітимним як лідера Росії.

Що потрібно знати про визнання Росії країною-терористкою:

Цей статус тягне за собою додаткові санкції : обмеження на допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного використання й різноманітні фінансові обмеження. Також передбачені додаткові санкції, які притягують до відповідальності осіб і країни, які співпрацюють із "державами-спонсорами тероризму".

: обмеження на допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного використання й різноманітні фінансові обмеження. Також передбачені додаткові санкції, які притягують до відповідальності осіб і країни, які співпрацюють із "державами-спонсорами тероризму". 14 квітня Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористкою. Також у законопроєкті вказано, що це тоталітарний неонацистський режим. Тому тепер його пропаганда повністю заборонена.

3 травня Верховна Рада підтримала звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Щоправда, Україна просила Білий дім надати Росії цей статус ще після окупації Криму та Донбасу у 2014 році. Тоді подали відповідну петицію, але вона не принесла результатів.

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