Російські військові продовжують агресивні дії на Донецькому напрямку. Їхня мета зараз – взяти під контроль місто Рубіжне, а також захопити Лиман і Сєвєродонецьк.

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Для цього російські загарбники спрямовують свої угруповання у цих напрямках. Також окупанти не полишають спроб штурмувати наші позиції на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському та Курахівському напрямках. Для цього вони використовують підрозділи ствольної, а також реактивної артилерії.

Зазначимо, що для Росії зараз надзвичайно важливо вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тож вони прикладають максимум зусиль, щоб досягнути поставленої цілі.

Актуальні новини з Луганської області

Сергій Гайдай розповів, на чому російські загарбники зосередили свої сили в Луганській області. Він зазначив, що наразі особливо складною залишається ситуація в районі Білогорівки. Там ворожі військові намагалися створити міцну переправу, щоб перекидати техніку в бік України. Крім того, важкі бої точаться у населених пунктах Золоте-3, Золоте-4, а також Катеринівці.

Водночас він додав, що переправу вдалося знищити. Частково нею окупанти скористувалися, але більше не зможуть. Ба більше, разом з переправою нашим військовим вдалося знешкодити також і ворожу техніку, яка не встигла перебратися на інший бік.

Також Сергій Гайдай спростував інформацію про те, що окупантам вдалося прорвати оборону після Попасної та вийти на кордони Луганщини. Він підкреслив, що оборона – міцна, а російські військові – в пакетах.

Окупанти вдень і вночі обстрілюють Луганщину. Через це місцеві рятувальники не можуть виїжджати на місця руйнування, щоб діставати людей з-під завалів.

Внаслідок ворожого удару артилерією та РСЗВ по Сєвєродонецьку, мешканці міста залишилися без газопостачання. Все тому, що окупанти влучили у газопровід.

Тим часом російські військові продовжують грабувати. З Кремінної вони вивозять обладнання як зі шкіл, так і з лікарень. Його везуть до Росії.

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