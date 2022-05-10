Детальніше про грабунки окупантів розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі. Він звернув увагу на той факт, що загарбники крадуть все, що нагадує їм цивілізацію та припустив, що таких речей орда ніколи в житті не бачила.

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Мародерство військового ліцею

За словами голови Луганської ОВА, орда одразу ж після окупації міста вдерлись на територію Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії". Росіяни повісили свій триколор та вишкребли з фасаду напис "Слава Україні".

Захоплений росіянами ліцей / фото Сергія Гайдая

Ба більше, загарбники обчистили всі приміщення освітнього закладу. Вони винесли всю сучасну техніку та відправили до Росії. Гайдай наголосив, що росіяни обстежили кожен сантиметр ліцею. Вони грабували все, що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень.

Зазначається, що й школи Кремінної росіяни теж "звільнили" від майна.

Грабіж медичного містечка Кремінної

Очільник Луганської ОВА наголосив, що росіяни в шоці від оснащення українських лікарень. Тому вони не стали гаяти намарне свій час та вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до тимчасово захопленого Луганська чи Росії.

Ід*оти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?!

– написав Сергій Гайдай.

Яка ситуація в Кремінній

Наразі у тимчасово окупованій Кремінній залишаються близько 3,5 тисяч місцевих жителів. Гайдай наголосив, що там сьогодні дуже складна гуманітарна ситуація. Люди живуть без світла та мобільного зв'язку. Також наявна проблема із продуктами.

Окупанти вдаються до терору: вриваються в домівки мешканців, перевіряють телефони й викрадають людей. Є випадки зникнення людей, які патріотично налаштовані до України.

Мародерству піддається ледь не кожен будинок. Росіяни крадуть все, що заманеться, даруючи потім все награбоване своїм близьким та рідним.

Останні новини з Луганської області: коротко

Протягом минулої доби, 9 травня, загарбники масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції.

Українські бійці добряче попсували плани росіянам на Луганщині. Ворожу техніку, яку перекинули в цей район, знищили на понтонних переправах.

За добу 8 травня російські війська обстріляли Луганщину 24 рази. Внаслідок цього у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Гайдай розповів, що від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок. Проте голова Луганської ОДА запевняє, що люди можуть залишитись живими.

Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

Ввечері 8 травня противник відкрив вогонь по нафтобазі в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

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