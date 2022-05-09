Цей напрямок залишається одним із найгарячіших в Україні. Там постійно тривають обстріли, останній був у Шипіловому – в будинку ховалися люди, які могли вціліти. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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11 людей, які ховались у підвалі в Шипіловому, не виходять на зв'язок

Раніше Гайдай зауважував, що снаряд влетів у будинок, в якому ховалися 11 людей. Вони були в підвалі, тому є шанси, що комусь вдалось вижити. Однак сьогодні він повідомив, що люди, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Тож, найімовірніше, їм не вдалося вціліти.

За його словами, на місце удару відразу поїхала бригада рятувальників. Втім, розібрати завали повністю неможливо.

Пожежні загони проводили рятувальну операцію скільки цього дозволяла безпекова ситуація,

– зазначив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Втім, росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Через це неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому.

Гайдай про ситуацію на Луганщині

8 травня окупанти 24 рази цілили по населенню Луганщини.

У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти, яких госпіталізовано до Дніпра.

Він наголосив, що ворог продовжує нищити промисловість та об'єкти критичної інфраструктури. Ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод.

Протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували.

За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття від контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська.

Втім, на території Луганської та Донецької областей успішно відбито 6 атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки. Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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