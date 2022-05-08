Загинули волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць

Про загибель закарпатських волонтерів у Білогорівці повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Це важливо Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську: наразі гасіння неможливе

Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць стали жертвами цинічного обстрілу школи. На жаль, вони загинули разом з іншими мешканцями села.


Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць загинули в Білогорівці / Фото з телеграму Гайдая

Сергій Гайдай розповів Назар і Дмитро постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. За словами очільника Луганської ОВА, волонтери щодня рятували людей щодня, вивозили їх в безпечні місця і доставляли гуманітарні вантажі.


Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая

Він розповів, що волонтери допомогли з евакуацією з Білогорівки, після чого повернулися у село і потрапили під трагічний бомбовий удар.

В останню евакуацію перед трагедією, декілька днів тому, до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати,
– написав Гайдай у телеграмі.


Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая

Трагічний обстріл школи у Білогорівці: що відомо

  • Сергій Гайдай ввечері 7-го травня повідомив, що війська агресора скинули авіабомбу на школу у Білогорівці. Окупанти завдали удару протягом дня.
  • У приміщенні школи, який був єдиним місцем, де місцеві жителі могли сховатися від обстрілів росіян, перебували близько 90 людей.
  • Обстріл призвів до великої пожежі. Спершу повідомлялося, що вдалося врятувати 30 людей. З них семеро були поранені.
  • Очільник Луганської ОВА повідомив, що авіаудар росіяни призвів до загибелі 60 людей. Також Гайдай розповів, що будівля закладу повністю зруйнована.
  • За його словами, розібрати завали наразі неможливо через безперервні обстріли. Також він заявив, що під час удару в школі була висока температура.
  • Авіаудар вже засудили у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що Росія повторила трагедію Другої світової війни. У ЄС також відреагували на воєнний злочин російських військових.
  • Представника ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив обстріл школи та наголосив, що Європейський Союз буде підтримувати зусилля, щоб притягнути винних за авіаудар до відповідальності.

Дізнайтесь більше – окупанти зруйнували школу на Луганщині: там було 90 людей: дивіться відео