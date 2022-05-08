Загинули волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць
Про загибель закарпатських волонтерів у Білогорівці повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць стали жертвами цинічного обстрілу школи. На жаль, вони загинули разом з іншими мешканцями села.
Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць загинули в Білогорівці / Фото з телеграму Гайдая
Сергій Гайдай розповів Назар і Дмитро постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. За словами очільника Луганської ОВА, волонтери щодня рятували людей щодня, вивозили їх в безпечні місця і доставляли гуманітарні вантажі.
Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая
Він розповів, що волонтери допомогли з евакуацією з Білогорівки, після чого повернулися у село і потрапили під трагічний бомбовий удар.
В останню евакуацію перед трагедією, декілька днів тому, до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати,
– написав Гайдай у телеграмі.
Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая
Трагічний обстріл школи у Білогорівці: що відомо
- Сергій Гайдай ввечері 7-го травня повідомив, що війська агресора скинули авіабомбу на школу у Білогорівці. Окупанти завдали удару протягом дня.
- У приміщенні школи, який був єдиним місцем, де місцеві жителі могли сховатися від обстрілів росіян, перебували близько 90 людей.
- Обстріл призвів до великої пожежі. Спершу повідомлялося, що вдалося врятувати 30 людей. З них семеро були поранені.
- Очільник Луганської ОВА повідомив, що авіаудар росіяни призвів до загибелі 60 людей. Також Гайдай розповів, що будівля закладу повністю зруйнована.
- За його словами, розібрати завали наразі неможливо через безперервні обстріли. Також він заявив, що під час удару в школі була висока температура.
- Авіаудар вже засудили у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що Росія повторила трагедію Другої світової війни. У ЄС також відреагували на воєнний злочин російських військових.
- Представника ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив обстріл школи та наголосив, що Європейський Союз буде підтримувати зусилля, щоб притягнути винних за авіаудар до відповідальності.
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