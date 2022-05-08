Загинули волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць

Про загибель закарпатських волонтерів у Білогорівці повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць стали жертвами цинічного обстрілу школи. На жаль, вони загинули разом з іншими мешканцями села.



Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць загинули в Білогорівці / Фото з телеграму Гайдая

Сергій Гайдай розповів Назар і Дмитро постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. За словами очільника Луганської ОВА, волонтери щодня рятували людей щодня, вивозили їх в безпечні місця і доставляли гуманітарні вантажі.



Волонтери Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая

Він розповів, що волонтери допомогли з евакуацією з Білогорівки, після чого повернулися у село і потрапили під трагічний бомбовий удар.

В останню евакуацію перед трагедією, декілька днів тому, до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати,

– написав Гайдай у телеграмі.



Назар Дичук та Дмитро Биць / Фото з телеграму Гайдая

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