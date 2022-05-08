Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Білогорівська школа була єдиним місцем, де жителі могли сховатися від російських обстрілів. Однак окупанти цинічно зруйнували й це укриття. Раніше вони розбомбили місцевий клуб, де також ховалися люди.

У школі перебувало близько 90 людей: частину врятували

Внаслідок обстрілу будівля розвалилася. Там була масштабна пожежа на площі завбільшки в 300 квадратних метрів. Рятувальники гасили її чотири години, після чого почали розбирати завали.

З-під уламків вдалося врятувати 30 людей. Семеро з них мали поранення. Також знайшли тіла двох загиблих.

За словами Сергія Гайдая, попередньо ще 60 людей, які ховалися у приміщенні школи, загинули.

Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину, – наголосив глава Луганської ОВА.