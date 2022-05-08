Погибли волонтеры Назар Дичук и Дмитрий Быць

О гибели закарпатских волонтеров в Белогоровке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Волонтеры Назар Дичук и Дмитрий Быць стали жертвами циничного обстрела школы. К сожалению, они погибли вместе с другими жителями села.



Волонтеры Назар Дичук и Дмитрий Быць погибли в Белогоровке / Фото из телеграма Гайдая

Сергей Гайдай рассказал, что Назар и Дмитрий постоянно помогали с эвакуацией жителей Луганщины. По словам главы Луганской ОВА, волонтеры каждый день спасали людей, вывозили их в безопасные места и доставляли гуманитарные грузы.



Волонтеры Назар Дичук и Дмитрий Быць погибли в Белогоровке / Фото из телеграма Гайдая

Он рассказал, что волонтеры помогли с эвакуацией из Белогоровки, после чего вернулись в деревню и попали под трагический бомбовый удар.

В последнюю эвакуацию перед трагедией несколько дней назад в Белогоровку приехал эвакуационный транспорт, рассчитанный на 300 человек, тогда согласились ехать в безопасность только 49 селян. Автобусы уехали пустыми. Ребята также были на этом рейсе, а затем вернулись помогать,

– написал Гайдай в телеграме.

Трагический обстрел школы в Белогоровке: что известно

Сергей Гайдай вечером 7 мая сообщил, что войска агрессора сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке. Оккупанты нанесли удар в течение дня.

В помещении школы, которое было единственным местом, где местные жители могли укрыться от обстрелов россиян, находились около 90 человек.

Обстрел привел к большому пожару. Сначала сообщалось, что удалось спасти 30 человек. Из них семь были ранены.

Глава Луганской ОВА сообщил, что авиаудар россиян привел к гибели 60 человек. Также Гайдай рассказал, что здание полностью разрушено.

По его словам, разобрать завалы пока невозможно из-за непрерывных обстрелов. Также он заявил, что во время удара в школе была высокая температура.

Авиаудар уже осудили в Министерстве иностранных дел Украины. Там заявили, что Россия повторила трагедию Второй мировой войны. В ЕС также отреагировали на военное преступление россиян.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель осудил обстрел школы и подчеркнул, что Европейский Союз поддержит усилия, чтобы привлечь виновных за авиаудар к ответственности.

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