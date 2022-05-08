В ЕС обещают содействовать привлечению виновных к ответственности

Очередное военное преступление россиян осудил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В своем твиттере европейский политик написал, что ошеломлен российским авиаударом по зданию школы в Белогоровке.

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Он подчеркнул, что Европейский Союз осуждает действия России, которая пренебрегает жизнью мирных людей. Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать усилия, чтобы привлечь виновных за авиаудар к ответственности.

Ошеломлен российским авиаударом по зданию школы в Белогоровке Луганской области, по сообщениям, многие дети погибли. ЕС осуждает откровенное пренебрежение Россией к гражданской жизни и будет поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности,

– говорится в сообщении Борреля.

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Вечером 7 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об очередном обстреле российских оккупантов. Войска агрессора сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке.

В результате обстрела произошел большой пожар. В помещении заведения скрывалось около 90 человек. Сначала сообщалось, что 30 человек удалось спасти. Семеро из них ранены.

Впоследствии Сергей Гайдай сообщил, что в результате авиаудара погибли 60 человек. Он подчеркнул, что школа была единственным местом, где местные жители могли укрыться от обстрелов россиян.

Глава Луганской ОВА рассказал, что здание заведения полностью разрушено. По его оценкам, бомба, сброшенная россиянами, была большой мощности.

Из-за постоянных обстрелов врага пока невозможно разобрать завалы школы.

Циничный и жестокий авиаудар уже был осужден в Министерстве иностранных дел Украины. Там заявили, что Россия повторила трагедию Второй мировой войны.

Заметим, что 7 мая российские захватчики 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины. Российские оккупанты продолжили специально гатить по жилым кварталам и местам, где скрываются мирные люди.

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