Шансов выжить почти не было

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Неутешительные новости. Школу разрушил не артиллерийский снаряд, а авиабомба. Взрыв был внутри. Огромная температура. Школа сложилась сама по себе, полностью. Шансов выжить у людей не было,

– отметил Гайдай.

По данным Гайдая, в школе находились ориентировочно 90 человек, 27 выжили, 60 вероятнее всего погибли.