Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что после обеда в субботу, 7 мая, российские захватчики обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в дом.

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Российские убийцы накрыли "градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще двое детей – тяжело ранены,

– заявил Гайдай.

Что известно о погибших и пострадавших

Глава ОВА рассказал, что после обстрела городом в поисках возможных жертв ездила группа быстрого реагирования "Луганск-1". К сожалению, на одной из улиц обнаружили два тела. Во дворе лежали погибшие мальчики. Одному из них было 14 лет, другому – 11 лет.

Гайдай также сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека: две девочки (12 и 18 лет) и 69-летняя женщина.

На месте трагедии работают правоохранители. Гайдай отметил, что количество жертв может возрасти. Глава ОВА подчеркнул: россияне забирают жизнь у будущего – у деток.