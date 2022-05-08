У ЄС обіцяють сприяти притягненню винних до відповідальності

Черговий воєнний злочин росіян засудив представника ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. У своєму твітері європейський політик написав, що приголомшений російським авіаударом по будівлі школи в Білогорівці.

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Він наголосив, що Європейський Союз засуджує дії Росії, яка нехтує життям мирних людей. Боррель зазначив, що ЄС буде підтримувати зусилля, щоб притягнути винних за авіаудар до відповідальності.

Приголомшений російським авіаударом по будівлі школи в Білогорівці Луганської області, за повідомленнями, багато дітей загинуло. ЄС засуджує відверте нехтування Росією цивільним життям і підтримуватиме зусилля щодо притягнення винних до відповідальності,

– йдеться у повідомленні Борреля.

Росія знищила школу з людьми у Білогорівці: що відомо

Ввечері 7-го травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про черговий обстріл російських окупантів. Війська агресора скинули авіабомбу на школу у Білогорівці.

Унаслідок обстрілу сталася велика пожежа. У приміщенні закладу ховалися близько 90 людей. Спершу повідомлялося, що 30 людей вдалося врятувати. Семеро з них – поранені.

Згодом Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок авіаудару загинуло 60 людей. Він наголосив, що школа була єдиним місцем, де місцеві жителі могли сховатися від обстрілів росіян.

Очільник Луганської ОВА розповів, що будівля закладу повністю зруйнована. За його оцінками, бомба, яку скинули росіяни, були великої потужності.

Через постійні обстріли ворога наразі неможливо розібрати завали школи.

Цинічний та жорстокий авіаудар вже засудили у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що Росія повторила трагедію Другої світової війни.

Зауважимо, що 7-го травня російські загарбники 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Російські окупанти продовжили спеціально гатити по житлових кварталах та місцях, де переховуються мирні люди.

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