Обстріли на Донеччині

У відомстві зазначили, що за добу на Донеччині російські окупанти обстріляли 19 населених пунктів. Правоохоронці усі ці випадки задокументували.

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Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення,

– заявили в поліції.

Які населені пункти обстріляли окупанти на Донеччині

Маріуполь;

Бахмут;

Авдіївка;

Костянтинівка;

Дружківка;

Мар’їнка; Залізне; Вугледар; Сіверськ; Святогірськ; Малотаранівка; Дробишеве; Очеретине; Новокалинове Очеретинської ТГ;

Званівка Званівської ТГ;

Нью-Йорк;

Костянтинівка Мар’їнського району;

Сидорове Святогірської ТГ;

Дронівка Бахмутського району.

Обстріли на Луганщині

7 травня російські загарбники 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, внаслідок цього є загиблі та поранені мирні мешканці. Поліція документує та збирає докази цих військових злочинів.

74 день військовослужбовці, нацгвардійці, поліцейські, медики продовжують виборювати свободу і незалежність на рідній Луганщині. Вони Герої сьогодення, які ризикують власним життям та здоров’ям заради порятунку інши,

– заявили правоохоронці.

Вони зазначили, що російські окупанти спеціально гатять по житловим кварталам та місцям, де переховуються цивільні люди.

Які міста найбільше постраждали

У Сєвєродонецьку та Рубіжне артилерійськими обстрілами пошкоджено багатоповерхівки. Вніч з 7 на 8 травня російські військові обстріляли село Шипілове. Зруйновано двоповерховий будинок, є ймовірність, що під завалами опинилися люди.

Яку зброю використовували окупанти

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.

Правоохоронці відкрили справу за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що в області залишаються близько 50 тисяч мирних мешканців. На жаль, зараз не можлива евакуація, бо російські окупанти обстрілюють транспорт. Вийти з області можливо лише пішки, що також є дуже небезпечним.