Обстріли на Донеччині
У відомстві зазначили, що за добу на Донеччині російські окупанти обстріляли 19 населених пунктів. Правоохоронці усі ці випадки задокументували.
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Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення,
– заявили в поліції.
Які населені пункти обстріляли окупанти на Донеччині
- Маріуполь;
- Бахмут;
- Авдіївка;
- Костянтинівка;
- Дружківка;
- Мар’їнка; Залізне; Вугледар; Сіверськ; Святогірськ; Малотаранівка; Дробишеве; Очеретине; Новокалинове Очеретинської ТГ;
- Званівка Званівської ТГ;
- Нью-Йорк;
- Костянтинівка Мар’їнського району;
- Сидорове Святогірської ТГ;
- Дронівка Бахмутського району.
Обстріли на Луганщині
7 травня російські загарбники 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини, внаслідок цього є загиблі та поранені мирні мешканці. Поліція документує та збирає докази цих військових злочинів.
74 день військовослужбовці, нацгвардійці, поліцейські, медики продовжують виборювати свободу і незалежність на рідній Луганщині. Вони Герої сьогодення, які ризикують власним життям та здоров’ям заради порятунку інши,
– заявили правоохоронці.
Вони зазначили, що російські окупанти спеціально гатять по житловим кварталам та місцям, де переховуються цивільні люди.
Які міста найбільше постраждали
У Сєвєродонецьку та Рубіжне артилерійськими обстрілами пошкоджено багатоповерхівки. Вніч з 7 на 8 травня російські військові обстріляли село Шипілове. Зруйновано двоповерховий будинок, є ймовірність, що під завалами опинилися люди.
Яку зброю використовували окупанти
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.
Правоохоронці відкрили справу за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.
Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що в області залишаються близько 50 тисяч мирних мешканців. На жаль, зараз не можлива евакуація, бо російські окупанти обстрілюють транспорт. Вийти з області можливо лише пішки, що також є дуже небезпечним.
Важливо – Росія може спробувати оточити Сєвєродонецьк, як Маріуполь, – Гайдай