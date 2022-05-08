Попасна перейшла під контроль окупантів

Про це в ефірі телеканалу Рада розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. За його словами, російські окупанти обстрілювали місто понад 2 місяці, з початку повномасштабного вторгнення.

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На жаль, наші війська дійсно відійшли трішки від Попасної, тому що уявіть, місто обстрілювали понад два місяці. Скільки йде вторгнення Росії в Україну – стільки обстрілювали, використовуючи бомби, ракети, міни і артилерію, там зруйновано все вщент. Тому ЗСУ відійшли на більш міцні позиції, які підготували завчасно,

– розповів Гайдай.

В яких містах Луганщини найважча ситуація

Голова Луганської ОВА розповів, що Сєвєродонецьк і Водівка – це міста, за які постійно йдуть бої, туди після обстрілів заходять російські окупанти, а потім ЗСУ їх звідти вибивають. Також надскладна ситуація в гірській громаді.

Чому Сєвєродонецьк настільки важливий

"Після 2014 року Сєвєродонецьк – це по суті обласний центр, так сталося після окупації Луганська. Тому він дуже важливий для російських загарбників. Там вони хочуть оголосити про захоплення усієї Луганської області та вихід на адміністративні кордони. Але всі плани, які в них були до 9 травня, як ми бачимо, провалилися", – зазначив Гайдай

Що Путін казатиме 9 травня

За словами Гайдая, в цей день Путін може збрехати, що окупували пів України і йому повірять, бо росіяни втратили зв'язок з реальністю.

Там людини зомбовані, якщо вони підтримують вторгнення та вбивство цивільних та впевнені, що ми самостійно обстрілюємо та бомбимо наші мирні міста, то вони зможуть повірити в будь-яку маячню, яку Путін їм скаже. Він не буде говорити про потоплені кораблі "Саратов" та "Москва", про катери, які підбили, про десятки тисяч загиблих солдатів, та про знищені міста. А що може розповісти схиблена людина на параді – це тільки йому відомо,

– пояснив голова ОВА.