За його словами, ситуація з кожним днем лише погіршується. Росіяни потужно тиснуть на Попасну.

Окупанти намагаються взяти Попасну у кільце. Це дійсно так. Ми бачимо, які вони зараз займають вулиці та які населені пункти уже зайняли,

– повідомив Ханатов.

Однак міський голова Попасної не впевнений, чи російським загарбникам вдасться це зробити. Все тому, що наші оборонці добре до цього готові.

У місті залишаються люди

Він також додав, що наші захисники також у дуже важкій ситуації, однак вони продовжують давати відсіч ворогу і боронять місто. Ба більше, вони навіть підтримують місцеве населення усіма можливими способами, окрім того, що захищають Попасну.

Річ у тім, що влада зараз не в змозі евакуювати їх: вибратися з міста можна лише пішки у напрямку Донецької області, тим самим наражаючи себе на небезпеку.

З 20-тисячного населення міста залишилось лише приблизно 1 500 людей. У всій Луганській області зараз проживає орієнтовно 50 тисяч мирних мешканців.

Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста: дивіться відео

Яка зараз ситуація у Попасній: головне