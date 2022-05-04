Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він сказав, що удари по об’єктах критичної інфраструктури ворог швидше за все завдає за допомогою коригувальників обстрілів.

Читайте також Попасна та Лиманський напрямок: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки на Донбасі

Вже перебиті магістральні газові труби, електричні підстанції – вже не можна качати воду. Але нам досі вдається завозити гуманітарну допомогу, продуктові набори в Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Але з кожним днем ситуація на фронті унеможливлює доставку гумвантажів у Попасну та Рубіжне,

– зазначив Гайдай.

Мешканцям Попасної та Рубіжного вистачить запасі лише на тиждень

За його словами, саме у Попасній та Рубіжному зараз дуже складна ситуація, туди не вдається нічого ані завезти, ані евакуювати людей з цих територій через те, що ворог розстрілює практично все.

Також Гайдай сказав, що важко говорити про те, скільки часу люди ще зможуть протриматись у заблокованих та важких містах. Запасів вистачить приблизно на тиждень.

Уявіть, люди сидять без води, їжі та медичних і гігієнічних засобів. Ми намагаємось хоча б на околиці міст доставляти гуманітарні вантажі, і намагались до того, як бої накрили ці міста, максимально завозити гуманітарні набори,

– розповів голова ОВА.

Ситуація у Сєвєродонецьку

Гайдай зазначив, що російські окупанти намагаються заблокувати Сєвєродонецьк з двох боків – з Рубіжного та Воєводівки. Він сказав, що українська сторона розуміє яким чином ворог хоче взяти в оточення місто. Але на практиці в окупантів нічого не виходить вже другий місяць.

Голова ОВА заявляв, що ворожі обстріли на Луганщині ближчим часом не припиняться, а навпаки лише стануть більш масовими, оскільки противник не може прорватися крізь лінію оборони українських захисників.

Саме через відсутність успіхів та бойові втрати росіяни хаотично обстрілюють міста з "Градів" та артилерії, намагаючись їх повністю зруйнувати.

Втрати ворога у Донецькій та Луганській області за минулу добу

Загалом за минулу добу, 3 травня, на території Донецької та Луганської областей Збройні Сили України відбили дванадцять атак ворога. Також їм вдалося знищити:

5 танків,

6 артилерійських систем (3 з них – реактивні системи залпового вогню);

15 одиниць бойової броньованої техніки;

9 одиниць автомобільної техніки противника.

Вас може зацікавити – Веніславський пояснив причину масованих атак по містах України: відео