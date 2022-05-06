По его словам, ситуация с каждым днем только ухудшается. Россияне мощно давят на Попасную.

Оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Это действительно так. Мы видим, какие они сейчас занимают улицы, и какие населенные пункты уже заняли,

– сообщил Ханатов.

Однако городской глава Попасной не уверен, удастся ли российским захватчикам сделать это. Все потому, что наши защитники к этому готовы.

В городе остаются люди

Он также добавил, что наши защитники тоже в очень тяжелой ситуации, однако они продолжают давать отпор врагу и защищают город. Более того, они даже поддерживают местное население всеми возможными способами, кроме того, что защищают Попасную.

Дело в том, что власти сейчас не в состоянии эвакуировать их, выбраться из города можно только пешком в направлении Донецкой области, тем самым подвергая себя опасности.

Из 20-тысячного населения города осталось лишь около 1 500 человек. По всей Луганской области сейчас остается ориентировочно 50 тысяч мирных жителей.

Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города: смотрите видео

Какова сейчас ситуация в Попасной: главное