Обстріли попасної

Про це в ефірі спільного мовлення заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в Попасній дуже важка, її цілодобово бомблять, розстрілюють з усіх видів озброєнь.

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Щоденно ворог намагається проводити атаки навіть цілими батальйонами (один батальйон до 800 осіб). Дуже важко, місто майже вщент зруйновано, там вже нема за що зачепитись, але наші хлопці тримаються,

– повідомив Гайдай.

Нема можливості евакуювати цивільних

Він зазначив, що в Попасній ще залишаються частина цивільного населення, але там немає зв'язку. До загострення влада щоденно намагалася евакуювати людей, це робили поки була можливість.

"Ми наголошували на важливості евакуації, просили людей, щоб вони виїжджали. Ми розуміли, що бої будуть дуже щільні, потужні обстріли, які нестимуть загрозу для життя людей. До останнього дня їздили автобуси, волонтери вивозили людей, аж до моменту поки російські окупанти не обстріляли евакуаційний транспорт, а наш шкільний автобус потрапив в полон" – пояснив голова ОВА.

Як зараз виглядає Попасна після російських обстрілів: дивитись відео

Тому тепер евакуювати людей не можуть. Точна кількість цивільних людей в Попасній наразі невідома, але у всій Луганській області, за словами Гайдая, залишається орієнтовно 50 тисяч мирних мешканців.

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Загарбники планують наступ найближчим часом

Ми готуємось до наступу, найближчі 3 – 4 дні вони кинуть усі зусилля прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну та взяти в оточення ЗСУ. Але ми тримаємось і впевнений, що зможемо відбити атаку, є підсилення: люди нові і техніка,

– розповів Гайдай.

Раніше він повідомляв, що Рубіжне і Попасну неможливо доставити гуманітарну допомогу через постійні обстріли ворога.