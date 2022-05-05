Знайдені тіла 5 луганчан, загиблих від вторгнення Росії

Про наслідки обстрілів військ агресора повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Окупанти завдали 24 потужні обстріли по ряду міст на Луганщині.

До теми У Рубіжному і Попасній – дуже складна ситуація, туди неможливо доставити гумдопомогу, – Гайдай

За словами Сергія Гайдая, тільки 4-го травня росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєвєродонецьк. Як повідомив очільник Луганської ОВА, ще сім разів окупанти обстріляли Попаснянську та Гірську громади й чотири – Лисичанськ.

24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області,

– повідомив Гайдай.

Він розповів, що вдалося знайти та ідентифікувати тіла п'ятьох загиблих.

"Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної", – написав Гайдай у соцмережах.

Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА

Як заявив очільник Луганської ОВА, дані про загиблих не остаточні. За його словами, у Попасній та Гірській громаді будинки палають один за одним.

Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську,

– резюмував Гайдай.

Яка ситуація на Донбасі

Російські війська після невдачі на Півночі здійснили перегрупування та зосередили сили на Сході. Метою ворожих військ є вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У Генштабі Збройних Сил України 4-го травня повідомили, що Попасна та Лиман – найгарячіші напрямки на Донбасі.

Водночас в Операції Об'єднаних сил не дають ворогу прорватися. Тільки протягом 4-го травня наші відважні захисники відбили 11 ворожих атак.

Українські військові знищили:

5 ворожих танків,

7 одиниць бойової броньованої техніки,

5 автомобілів.

2 ворожі літаки Су-30,

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

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