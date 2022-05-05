Найдены тела 5 луганчан, погибших от вторжения России

О последствиях обстрелов войск агрессора сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Оккупанты нанесли 24 мощных обстрела по ряду городов в Луганской области.

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По словам Сергея Гайдая, только 4 мая россияне направили семь мощных артиллерийских обстрелов на Северодонецк. Как сообщил глава Луганской ОВА, еще семь раз оккупанты обстреляли Попаснянскую и Горную общины и четыре – Лисичанск.

24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области,

– сообщил Гайдай.

Он рассказал, что удалось найти и идентифицировать тела пяти погибших.

"Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной", – написал Гайдай в соцсетях.

Последствия обстрелов Луганской области / Фото Луганской ОВА

Как заявил глава Луганской ОВА, данные о погибших не окончательны. По его словам, в Попасной и Горной общине дома горят один за другим.

Так, только в Горном уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевасе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске,

– резюмировал Гайдай.

Какая ситуация на Донбассе

Российские войска после неудачи на Севере совершили перегруппировку и сосредоточили силы на Востоке. Цель вражеских войск – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины 4 мая сообщили, что Попасная и Лиман – самые горячие направления на Донбассе.

В то же время в Операции Объединенных сил не дают врагу прорваться. Только в течение 4 мая наши отважные защитники отбили 11 вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

5 вражеских танков,

7 единиц боевой бронированной техники,

5 автомобилей.

2 вражеских самолета Су-30,

2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

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