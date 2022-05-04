Від початку повномасштабної війни бійцям ЗСУ вдалося знищити близько 24,5 тисячі окупантів. Також російські загарбники лишилися без понад тисячі танків та 2,6 тисячі бойових броньованих машин.
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Українські захисники відбили 11 ворожих атак
На Донецькому та Луганському напрямках 4 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки своїй неабиякій майстерності українські захисники вчергове завдали окупантам нищівних втрат. Зокрема, бійці знищили:
- 5 ворожих танків,
- 7 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 автомобілів.
Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 2 ворожі літаки Су-30,
- 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
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Коротко про втрати окупантів в Україні
- На Півдні 3 травня бійці ЗСУ відправили на той світ пів сотні російських військових. Окрім того, вони вивели з ладу техніку ворога та знищили 7 складів з озброєнням.
- У мережі з'явилося чергове відео від угруповання "Схід". На ролику можна побачити перетворення техніки окупантів на брухт. Це зробили військові бригади імені гетьмана Івана Сагайдачного.
- Окрім цього, щодня знищують ворожі безпілотники. Зокрема, над Донбасом приземлили 3 БПЛА "Орлан" та одну ракету. У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили ще один безпілотник.
- Окупанти бідкаються, що бійці ЗСУ активно ліквідовують їхні безпілотники. Не дивно, що авіацію російські загарбники почали використовувати обережніше. Підіймати у повітряний простір України літаки та вертольоти окупанти вже не поспішають.
- Також за допомогою турецьких безпілотників "Байрактар" вдалося знищити ворожі позиції на острові Зміїний.
- Окрім цього, ЗСУ ліквідували частину 38-ї мотострілецької бригади. Її вдалося знешкодити на 60%.
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