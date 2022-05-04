Від початку повномасштабної війни бійцям ЗСУ вдалося знищити близько 24,5 тисячі окупантів. Також російські загарбники лишилися без понад тисячі танків та 2,6 тисячі бойових броньованих машин.

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Українські захисники відбили 11 ворожих атак

На Донецькому та Луганському напрямках 4 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки своїй неабиякій майстерності українські захисники вчергове завдали окупантам нищівних втрат. Зокрема, бійці знищили:

5 ворожих танків,

7 одиниць бойової броньованої техніки,

5 автомобілів.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

2 ворожі літаки Су-30,

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

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Коротко про втрати окупантів в Україні

На Півдні 3 травня бійці ЗСУ відправили на той світ пів сотні російських військових. Окрім того, вони вивели з ладу техніку ворога та знищили 7 складів з озброєнням.

У мережі з'явилося чергове відео від угруповання "Схід". На ролику можна побачити перетворення техніки окупантів на брухт. Це зробили військові бригади імені гетьмана Івана Сагайдачного.

Окрім цього, щодня знищують ворожі безпілотники. Зокрема, над Донбасом приземлили 3 БПЛА "Орлан" та одну ракету. У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили ще один безпілотник.

Окупанти бідкаються, що бійці ЗСУ активно ліквідовують їхні безпілотники. Не дивно, що авіацію російські загарбники почали використовувати обережніше. Підіймати у повітряний простір України літаки та вертольоти окупанти вже не поспішають.

Також за допомогою турецьких безпілотників "Байрактар" вдалося знищити ворожі позиції на острові Зміїний.

Окрім цього, ЗСУ ліквідували частину 38-ї мотострілецької бригади. Її вдалося знешкодити на 60%.

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