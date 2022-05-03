Втім, Збройні Сили України з усіх сил б'ють ворога та роблять усе, щоб повернути під наш контроль всю територію. Наші герої прицільним вогнем гатять по позиціях противника та завдають їм значних втрат.

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ЗСУ знову вдарили по позиціях ворога на Зміїному

Так, за інформацією оперативного командування "Південь", ЗСУ вкотре "відвідали" позиції російських окупантів на острові Зміїний.

БАНДЕРолі від Байрактарів: адресна доставка на склад БК і у КП,

– написали в ОП "Південь".

Удар "Байрактарами" по російських позиціях на Зміїному: дивіться відео

Бої за острів Зміїний: коротко

Росіяни атакували острів Зміїний ще 24 лютого за допомогою крейсеру "Москва" та патрульного корабля "Василь Биков". По радіоканалу з безпеки судноплавства окупанти цинічно запропонували військовослужбовцям Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Втім, у відповідь українські прикордонники кинули у відповідь лише легендарну фразу: "російський військовий корабель, йди на**й".

Після цього зв'язок із захисниками острова зник. Їх вважали загиблими, але потім виявилось, що росіяни взяли їх у полон.

26 квітня ЗСУ завдали удару по позиціях росіян Зміїному та ліквідували декілька одиниць живої сили та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові з повітря. Тоді вдалось знищити 42 окупанти, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

1 травня наші герої також здійснили атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат, зокрема, було розбито 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня до Зміїного підплили два російські катери типу "Раптор". Але українські захисники вкотре зробили неможливе і відправили судна вслід за "Москвою". Ворожі катери знищили за допомогою Bayraktar.

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