Впрочем, Вооруженные Силы Украины изо всех сил бьют врага и делают все, чтобы вернуть под наш контроль всю территорию. Наши герои прицельным огнем бьют по позициям противника и наносят им значительные потери.

Читайте также Битва за остров Змеиный: как уничтожение "Рапторов" разрушило план россиян

ВСУ снова ударили по позициям врага на Змеином

Так, по информации оперативного командования "Юг", ВСУ в очередной раз "посетили" позиции российских оккупантов на острове Змеиный.

БАНДЕРоли от Байракторов: адресная доставка на склад БК и в КП,

– написали в ОП "Юг".

Удар "Байрактарами" по российским позициям на Змеином: смотрите видео

Бои за остров Змеиный: коротко

Россияне атаковали остров Змеиный еще 24 февраля с помощью крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". По радиоканалу по безопасности судоходства оккупанты цинично предложили военнослужащим Измаильского пограничного отряда сдаться. Впрочем, в ответ украинские пограничники бросили лишь легендарную фразу: "русский военный корабль, иди на**".

После этого связь с защитниками острова исчезла. Их считали погибшими, но потом оказалось, что россияне взяли его в плен.

26 апреля ВСУ нанесли удар по позициям россиян Змеиному и ликвидировали несколько единиц живой силы и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

30 апреля украинские воины снова атаковали россиян на острове с воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 оккупантов, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

1 мая наши герои также совершили атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. Точность наших воинов нанесла врагу немалые потери, в частности, было разбито 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

2 мая к Змеиному подплыли два российских катера типа "Раптор". Но украинские защитники в очередной раз совершили невозможное и отправили суда вслед за "Москвой". Вражеские катера уничтожили с помощью Bayraktar.

Вас может заинтересовать – ВСУ уничтожили очередной российский "Орлан": смотрите видео